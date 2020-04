China Girl fue escrita por Iggy Pop y David Bowie a mediados de los setenta y apareció en una grabación por primera vez en el álbum debut de Pop, The Idiot, en 1977, ahora edita una nueva versión para el compilado The Bowie Years.

Los álbumes más famosos del ícono del punk, The Idiot y Lust For Life, ambos de 1977, fueron producidos por Bowie, con canciones como Nightclubbing, The Passenger y Lust For Life, que son hits hasta hoy en día.

El estreno de esta versión inédita de China Girl formará parte de un boxset muy especial que editará Iggy Pop bajo el título de The Bowie Years. Esta canción, aunque está más apegada a la primera versión, recupera la intensidad y energía de la que lanzó David Bowie en el álbum Let’s Dance (1983).

Escúchala a continuación:

El boxset The Bowie Years contendrá 7 CDs con versiones remasterizadas de los álbumes originales, así como rarezas, mezclas alternativas y un libro edición especial de 40 páginas. Además, también incluirá 2 CD independientes, edición de lujo, de Lust For Life y The Idiot con versiones en vivo.

Este boxset estará disponible a partir del próximo 29 de mayo.

Este lanzamiento se une a otro que se ya está en el horno, se trata de ChangesNowBowie, un álbum póstumo que incluirá nueve temas inéditos, grabados durante los ensayos del concierto del aniversario 50 del Duque Blanco en 1997.

Escucha esta nueva edición de China Girl también en plataformas digitales.

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Iggy Pop y es original de Paul McAlpine.