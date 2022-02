Feelder es un proyecto fresco que nos llega desde La Bestia, tras haber ganado el concurso New Bands On The Block 2020, de estas salas de ensayo y disquera.

Oriundo de la CDMX, Feelder es un proyecto que sale del cuarto de Alfredo Flores, un joven que, encerrado en su casa, compuso y grabó “Instant Health”, rola con la que ganó y sorprendió al concurso previamente mencionado.

Si quieres definir la música de Feelder podemos recurrir a millones de adjetivos, pero concretamente es música de guitarras muy recargadas en la distor, minimalista y directo a la cabeza tal como nos encanta, sin más pompa o mamoneria.

Desde su disquera lo describen como un sonido e imagen que remiten a la visión de un futuro distópico como lo imaginaban en un pasado lejano. Las carreteras, segundos pisos y tráfico en las que millones de citadinos se desenvuelven en su día a día forman parte de la narrativa visual del artista y se pueden ver en el video de su nuevo sencillo: “Ícaro“.

Aventúrate a darle play y disfruta de este exponente de la sangre joven del rock local, porque luego muchos se quejan de que ya no hay nuevos creadores, aquí tienes un claro ejemplo:

“Ícaro es una canción que habla sobre sueños y segundas oportunidades. La canción hace referencia al mito de Ícaro. Todos tenemos un Ícaro dentro, que quiere volar cada vez más alto, tocar el cielo y alcanzar sus sueños. A veces la luz nos ciega, el sol derrite nuestras alas y caemos. Pero siempre habrá algo que nos haga tomar vuelo una vez mas.” -Alfredo Flores

