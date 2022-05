HBO Max ha liberado un nuevo adelanto de House of the dragon, serie spin-off de Game of thrones.

El proceso con esta nueva serie ha sido bastante tedioso pero cada vez estamos más cerca de su estreno y para irnos preparando, el día de hoy la plataforma de streaming compartió un breve tráiler. Como ya te lo habíamos mencionado antes, el programa funciona como precuela de GOT y está basado en el libro Fire and blood (2018) de George R.R. Martin, creador de la famosa franquicia.

House of the dragon está situada 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of thrones, con su trama siguiendo la situación dentro de la casa Targaryen y una sangrienta guerra civil llamada Dance of the dragons, la cual amenaza con poner fin al reinado Targaryen. Justo este nuevo tráiler prepara el escenario para el conflicto, mostrando como varias casas juran lealtad al rey Viserys I y a su sucesora, su hija primogénita Rhaenyra.

Vía Facebook House of the dragon

“Los hombres preferirían incendiar el reino antes que ver a una mujer ascender al trono de hierro”, le dice la princesa Rhaenys Targaryen a la joven heredera en el tráiler. De igual forma, vemos como el Príncipe Daemon Targaryen, también aspirante al trono, se en u entra con un dragón que escupe fuego.

El elenco de House of the dragon incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Ryan Corr y Jefferson Hall. Su estreno está programado para el próximo 21 de agosto, a través de HBO Max.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.

