Rainn Wilson confiesa que se sintió “infeliz” mientras trabajó en ‘The office’

Al parecer lo que veíamos en pantalla no estaba tan alejado de la realidad, pues al igual que Dwight Schrute no se sentía satisfecho con su puesto, durante el rodaje de The office, Rainn Wilson no estaba contento con lo que hacía. Según reveló el actor en una reciente entrevista con Bill Maher, en aquel entonces él creía que debía de estar haciendo cosas más grandes que trabajar en una serie de comedia.

“Cuando estaba en The office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente. Ahora me doy cuenta de que estuve en un programa exitoso, que estuvo nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fisher y John Krasinski, y estos increíbles escritores y directores como Paul Feig. Estaba en uno de los grandes programas de televisión. A la gente le encanta, y yo no lo estaba disfrutando”, confesó Rainn Wilson.

“En ese momento yo pensaba: ‘¿por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell? ¿Cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica? ¿Por qué no tengo este acuerdo para desarrollar?’”, continuó el actor antes de asegurar que aunque ganaba mucho dinero, él quería más, quería ser “una estrella de cine”.

En la charla, Rainn Wilson también explicó que a pesar de eso, ahora se siente feliz por haber formado parte de The office, principalmente por los comentarios que a lo largo de los años ha recibido de parte de los fans, señalando que la serie les ayudó a superar tiempos difíciles: “No estaba pensando en dar risa como un remedio terapéutico. Pero qué honor fue ser parte de algo así”.