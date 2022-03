HBO Max ha anunciado la fecha de estreno de House of the dragon, serie precuela de Game of thrones.

Basada en el libro de Fire and blood (2018) de Martin, House of the dragon estará situada 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of thrones, con su trama siguiendo la situación dentro de la casa Targaryen y una sangrienta guerra civil llamada Dance of the dragons, que amenaza con poner fin al reinado Targaryen.

Desde hace un par de semanas la plataforma de streaming nos compartió un breve adelanto del show y hoy la buena nueva es que ya tiene fecha de estreno. De acuerdo con un post en redes sociales, la precuela de Game of thrones llegará a HBO Max el próximo 21 de agosto.

Además, junto con el anuncio se publicaron nuevas imágenes de cómo lucirán algunos de los personajes. Chécalas a continuación:

House of the dragon incluye las actuaciones de Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Ryan Corr y Jefferson Hall.

Éste será el primero de una serie de spin-offs de Game of thrones que Amazon Prime Video planea realizar durante los próximos años.

Foto de portada via Facebook HBO Max.

HBO MAX COMPARTE UN PRIMER VISTAZO DE ‘HOUSE OF THE DRAGON’, SERIE SPIN-OFF DE ‘GAME OF THRONES’