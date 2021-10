HBO Max liberó un primer vistazo de la tan esperada nueva serie spin-off de Game of thrones, House of the dragon.

Desde que inició el año, mucho se ha hablado de esta nueva producción que el servicio de streaming prepara junto con George R.R. Martin, y aunque ya habíamos podido ver un par de imágenes, el día de hoy obtuvimos el primer avance oficial.

Basada en el libro de Fire and blood (2018) de Martin, House of the dragon estará situada 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of thrones, con su trama siguiendo la situación dentro de la casa Targaryen y una sangrienta guerra civil llamada Dance of the dragons, que amenaza con poner fin al reinado Targaryen.

La serie incluirá un elenco de lujo, en el que figuran Matt Smith, Olivia Cook Paddy Considine, Rhys Ifans, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson y Gavin Spokes.

Ahora bien, respecto al estreno, no se tienen muchos detalles. Es un hecho que House of the dragon llegará con diez episodios en 2022, a través de la plataforma de HBO Max, sin embargo, no se ha confirmado una fecha específica.

Esperamos pronto tener nuevos detalles, pero por lo mientras, échale un vistazo a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de Game of thrones.