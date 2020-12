Inspirado en el Libro tibetano de los muertos y en búsqueda de algo para hacer frente al miedo pandémico, Homero III nos presenta su nuevo sencillo “Adamante“. Una canción sobre la que permea la influencia más guitarrera de bandas como Gang of Four y la contundencia lírica de Patti Smith.

TXT:: Aldo Mejía

“Escribí esta canción a principios del año pasado impulsado por el desánimo de no tener tantos shows como planeaba y porque el proceso de consolidar un grupo que me acompañara se estaba tornando más complicado de lo que creía. No lo estaba pasando bien y compuse “Adamante” en una sesión sentado al piano.”

El tema fue presentado en vivo en la edición 2019 del Festival Marvin, y a partir de ese momento fue la elegida por el artista mexicano para cerrar sus conciertos. Sin embargo, fue apenas en agosto que Homero III entró al estudió para grabar y coproducir esta canción.

Se siente cierta distancia entre “Adamante” y las canciones de Etére@, primer disco de estudio, y es que Homero III pone de manifiesto su deseo de acercarse más a la intensidad rockera, algo que ya había hecho en directo con lo que sus presentaciones se volvieron más contundentes e instantáneas. El músico ya había advertido que si Etére@ era una alegoría del agua, su próximo paso tenía que tener la intensidad del fuego.

Los planes del citadino eran los de regresar al estudio para grabar su segunda placa, esto tendrá que esperar un poco más debido a razones pandémicas. Pero “Adamante” ya le supuso la prueba de aventarse a producir una de sus canciones. Aunque estuvo acompañado por Mario Rincón, integrante de Roboto.

“Produje este sencillo en La Bestia con Mario Rincón, integrante de Roboto, y grabamos, acompañados por Drito Bautista de Okills y Jorge pintado de Vía Zaragoza en un solo día, así que “Adamante” tiene esa sensación de inmediatez en la música. Y este es un aviso de que el proyecto sigue adelante”.

Si esta canción te transmite el impulso de energía necesario para dar el siguiente paso y no dejarte arrastrar por el miedo que impone la incertidumbre que compartimos, entonces Homero III cumplió su cometido. Más del músico aquí.

Arte y fotos por Alan Montoya.