Sin duda el año COVID-19 ha sido el más complicado para la industria musical en décadas. Miles de proyectos se han retrasado, cientos de bandas no han podido salir de gira; pero cada quien se reinventa desde su trinchera y para la Homegrown Mafia, uno de los colectivos más macizos del rap mexicano, éste ha sido un año imparable.

TXT:: Aarón Enríquez

Abro el Zoom desde mi celular y al otro lado de la pantalla están Dr. Zupreeme y Phul King Fu, la mitad de la Banda Bastón y el flamante nuevo integrante del crew, respectivamente; cada quien desde su estudio, puesto para platicar en lo que esperamos a que Alemán y Muelas de Gallo se unan a la charla.

Zupreeme, además de ser la mano que mueve las tornas en la Bastón, mantiene el proyecto MexFutura con Denise Gutiérrez. Es por eso que de entrada le pregunto si el streaming que prepara con Homegrown Mafia el próximo 28 de noviembre es el primero que hará en el año. “La neta es que hemos estado grabando muchas cosas, tanto para la Banda Bastón como para MexFutura, pero no hemos querido hacer nada de conciertos virtuales porque no es tan sencillo. Somos un proyecto todavía chiquito y nos queremos esperar a que esté más consolidado para hacer cosas”, responde.

Esa es la constante dentro de Homegrown, un crew que cada vez se encuentra más sólido tanto en sus proyectos personales como en conjunto: no ha dejado de producir; aunque el que se avecina sea el primer concierto digital que harán este año como conjunto. Hasta ahora solamente Alemán había hecho un pequeño showcase para una marca de ropa tras las salida de Humo en la trampa 2, álbum que hizo con toda la clica a principios del año y en donde, además, se presentó oficialmente a Phul King Fu, el nuevo integrante del colectivo que también se encuentra grabando un nuevo sencillo.

El concierto del 28 de noviembre de alguna manera será la presentación oficial del Phul con Homegrown, ¿no?

Zupreeme: Sí, es su concierto de bienvenida, es por eso que es doblemente especial.

Phul, ¿cómo fue tu invitación oficial a Homegrown?

Phul: Pues yo ya tengo como 17 años de conocer a Alemán allá, en Baja California, nada más que nos juntamos pocas veces. Hasta hace poco que me pidió un beat para “Del 98”, la canción que hizo para el Vive Latino, desde ahí como que ya lo veníamos platicando hasta que se concretó.

Phul King Fu es un MC originario de Baja California, como La Banda Bastón y Alemán, aunque con bastante recorrido como beat maker. Tanto, que la primera colaboración que existe entre Phul y Muelas de Gallo es de 2003, para la canción “La baja se mantiene”, que hicieron junto a Derrame Cerebral, un grupo formado por F-53 y Croniko, originario de La Paz.

De pronto, en la pantalla aparecen Muelas de Gallo y Alemán. El segundo llega rimando a la conversación. Es notable que uno de los crews mas importantes del rap mexicano esté integrado en gran parte por gente de Baja California. “El Phul ya tiene un chingo de rato representando”, comenta Muelas; “mucha gente lo va conociendo apenas, pero, ¿de qué año es esa rolita que tiramos hace tiempo, Phul?, ¿habrá sido 2003?”. Mientras Phul asiente, Alemán continúa: “Sí, no ma, yo me acuerdo que estaba morrillo cuando escuché esa rola. Ya rifaban bien cabrón desde entonces”. Entonces Zupreeme interviene: “Es curioso por un lado que algunos de los raperos de hoy sean de Baja California, pero la neta es que tampoco es que seamos tantos. Somos pocos los que le damos al hip hop desde siempre y ni modo que no nos conozcamos. Es natural para nosotros juntarnos con la gente que también le da”.

Si alguien tiene claro el papel que tiene Homegrown Mafia en la escena del hip hop nacional es Muelas de Gallo, uno de los MC’s más destacados del país, con un amplio camino recorrido, quien asume el papel que tiene el crew y sabe que a pesar de las adversidades no se puede desperdiciar el presente. Así mismo lo detalla: “La verdad es que ahorita estamos en nuestro mejor momento, y este concierto del 28 de noviembre va a ser la muestra de que estamos bien fuertes”.

Respecto a los planes a futuro, Muelas ahonda: “Por ahora cada uno está trabajando sus propias cosas. La Plebada está por sacar disco, acaba de estrenar video. Pull está grabando cosas nuevas. Nosotros tenemos ya tiempo grabando. Alemán viene fuerte con Huracán. Yoga sacó disco este año. Dee también sacó disco con Hood P y sigue grabando cosas. No hemos parado, a pesar de como están las cosas no hemos dejado de trabajar y todo eso lo van a poder ver el 28. Vamos a estrenar muchas cosas y tenemos guardadas varias sorpresas para que el show sea épico. Queremos entregarle a la gente algo que recuerde por siempre, junto con sus compas”.

Nada ha generado más expectativa en el año para el hip hop mexicano que Huracán, el disco que prepara Erick Alemán. Es por ello que este concierto genera tanta expectativa, pues por un lado se promete el estreno de la colaboración entre Alemán y Snoop Dogg, de la cual se ha hablado desde que el de Baja California se fue a grabar el respectivo video a Los Angeles; pero además se anuncian sopresas del lado de Homegrown. Es Alemán quien ofrece detalles: “será el primer concierto que hagamos juntos en el año y la neta queremos que sea inolvidable. Vamos a hacer historia. Estamos en nuestro mejor momento, como dice el Muelas, y la neta queremos hacer algo tan épico como el holograma de Tupac en Coachella”. Por su parte, Muelas considera que “la neta es que la colaboración de Erick con Snoop es apenas la puntita del iceberg de todo lo que tenemos preparado”.

¿Les gustaría seguir haciendo más streamings de este tipo?

Muelas: No sabemos, por ahora vamos a disfrutar éste. En realidad lo que quisiéramos sería hacer una gira en vivo. Sabemos que esto da para hacer una gira épica. Aunque por la pandemia no se puede.

Una gira como la del Up in Smoke.

Alemán: Ándale, algo así podría salir muy bien. Es lo que tenemos en mente, pero vamos a esperar a que mejoren las cosas. Éste es un buen momento, estamos emocionados con lo que viene para cada uno.

Homegrown como sello ha alcanzado un nombre y un potencial que da para mucho más y probablemente estemos viendo el principio de una era. Alemán confía en que está haciendo el mejor disco de su carrera; la Banda Bastón tienen su propio podcast, lo mismo que Yoga Fire y Dee; La Plebada viene fuerte con el movimiento de corridos y trap que hay en el país; y Phul King Fu suma su talento como un integrante valioso para el crew.

Erick, ¿qué te da la confianza para decir que vienes con el mejor disco de tu carrera, considerando que Eclipse dejó la vara muy alta?

Alemán: Lo digo porque la verdad así lo siento, estoy cumpliendo creativamente con muchas cosas que imaginé, como la colaboración con Snoop, o lo que hice con Scott Storcth. Cosas muy grandes. Y hay más de las que aún no les puedo contar. A mí me gusta meterme en todo, siempre estoy al tanto de la producción y todos los detalles y créanme que se viene el mejor disco de mi carrera. Todos mis discos han tenido un concepto detrás y éste lo he trabajado igual, pero con muchos más recursos, así que no dudo que el resultado sea el que espero.

Fotos por @ojodeltrap