Tan pronto The Avalanches anunció que tenía un nuevo disco bajo el brazo a muchos nos hizo recordar lo mucho que nos gustan los grupos australianos. Si pensamos en los clásicos están ACDC e INXS. Si adelantamos el reloj están cosas como Tame Impala, Cut Copy, Empire of The Sun. Y si nos vamos a la música electrónica nos encontramos artistas que van desde Flume y The Presets hasta aquella sensación viral de 2010, el “paparamericano” (“We Don’t Speak Americano) de Yolanda Be Cool & Dcup.

TXT:: Hermitude

Visto desde la lejanía es tan solo una lista de nombres. Sin embargo, al conectar los puntos entre ellos nos permite entender de qué se trata el sonido australiano y de dónde vienen esas nuevas melodías y beats que poco a poco se asoman en los singles que The Avalanches han estado sacando en adelanto a su nuevo álbum.

The Avalanches – “We Will Always Love You”

Para guiarnos en este camino nos sentamos a platicar y tomar una cerveza (virtual y transatlántica) con un par de productores que llevan casi 20 años llevando la energía del underground aussie a audiencias alrededor del mundo.

Hermitude es un dúo de electrónica de Sydney que acaba de estrenar su álbum Pollyanarchy Deluxe con colaboraciones de Kimbra, Daniel Bedingfield y Drew Love entre otros. Escucha aquí.

Ellos son parte de la escena electrónica que se caracteriza por darle al hip hop instrumental de Flying Lotus y a los drops gigantes del Harlem Shake un toque de dulzura pop muy especial. En particular fue su disco de remixes “Hyperparadise” el primer lanzamiento que llevó a Flume a ser un fenómeno mundial y que para muchos fue el track que definió el nuevo sonido de la electrónica australiana.

Comencemos:

Así como sucedió en muchos otros lugares del mundo. Los 90 fueron una época de raves en Australia. Entre toda la música que sonaba en esa época, uno de los grupos Australianos que sobrevivieron en la memoria colectiva es Itch-E & Scratch-E con su track “Sweetness and Light”. Esta canción tiene mucho que ver con el primer super hit de Moby “Go”, ese que lo convirtió en un héroe del Techno 10 años antes de sacar su exitosísimo álbum Play.

Itch-E & Scratch-E – “Sweetness and Light”

De ahí, el siguiente grupo para entender la electrónica australiana desde los ojos de Hermitude es Pnau. En muchas partes del mundo los conocieron durante la era del blog house con su track “Baby” de 2007. Sin embargo, su álbum debut de 1997 es una versión veraniega del french touch de los primeros releases de Daft Punk que marcó la vibra del house alternativo en aquel país.

Pnau – Sambanova

El 2000 es el año de salida al mercado de Since I Left You de The Avalanches. Con ese álbum The Avalanches ayudaron a borrar las divisiones entre la escena del hip hop y la electrónica.

The Avalanches – Since I Left You

Unos años después esta semilla llevaría a los primeros lanzamientos de Hermitude. Su álbum Threads de 2008 es el resultado de la combinación de la escuela sampledélica de The Avalanches, el sonido del label Ninja Tune y la escena de electrónica de avanzada que giraba entorno a las Fiestas “Frigid” en King’s Cross en Sydney, en las que era común ver a artistas como Squarepusher o Luke Vibert.

Hermitude – “Vector”

2008 también es el año de lanzamiento de My People de The Presets, quienes para Hermitude son los verdaderos “darlings” de la electrónica porque son los primeros de aquella generación en triunfar alrededor del mundo. Además de ser un bombazo de festivales, esta canción tiene un significado especial porque es una protesta en contra de las políticas del gobierno en contra de los aborígenes.

The Presets – “My People”

Además de The Presets, esta época de blog house tuvo la aparición de varios grupos Australianos que de alguna manera llevaban la escuela del “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue al terreno indie. Entre ellos destacan los Bag Raiders cuyo track “Shooting Stars” seguro reconocerán de una infinidad de memes.

Bag Raiders – “Shooting Stars”

Para finales de los 2000’s el mundo del “bass” al cual Hermitude pertenecía todavía caminaba un tanto en paralelo a lo que pasaba con el electro house e indie electro. Sin embargo, esto empezó a cambiar cuando llegaron a Australia los sonidos de Hudson Mohawke. De acuerdo a “El Gusto” de Hermitude los primeros releases de Hudson Mohawke y sus experimentos de trap con TNGHT fueron esenciales para mezclar la escena de los beats de artistas como Flying Lotus con la música de club de UK.

Al sumar esas dos influencias es que en 2012 Hermitude tuvo su primer gran hit: “Speak Of The Devil”, parte de su disco “Hyperparadise”. Este es un house pegajoso con la escuela de la vibra veraniega de Pnau pero con un groove que sale directo de la escena de fiestas alternativas de Sydney.

Hermitude – “Speak of The Devil”

A los pocos meses ese disco sería remixeado y todo cambiaría para Hermitude y varios de sus colegas. En “Hyperparadise Remixed”, entre artistas locales como Taiku y Sampology estaba un remix de Flume, un joven productor de cuarto de Sydney.

Flume – “Hyperparadise”

Este track ha sido mencionado en varios lugares como la canción que redefinió el sonido de la electrónica australiana y fue lo que llevó a Flume a la fama internacional. A grandes rasgos es como si al Harlem Shake lo hubieran metido en un baño de helado cremoso, con chispas de caramelo y colores brillantes.

Con esos dos hits en rotación en la estación nacional “Triple J”, la escena de future bass de Sydney empezaría a ser una constante en el creciente circuito de festivales de Australia. Hermitude recuerda cómo en aquella época tocaban muy seguido en conjunto Hermitude, Flume y Alison Wonderland (quien todavía era un Dj de bares en Sydney) para abrir los festivales alrededor de la 1pm. Hoy en día cada uno de ellos es una estrella internacional.

Alison Wonderland – “I Want U”

Desde ese entonces mucho del sonido electrónico Australiano se ha caracterizado en darle al future bass sensibilidad pop a través de melodías emotivas y sintetizadores dulces. La expansión de este estilo se puede ver en nuevos proyectos locales como Ribongia, quien hace lo propio usando los ritmos y cantos africanos como inspiración.

Ribongia – “Journeys”

Hermitude nos cuenta cómo para ellos en últimas fechas ese sonido se está explorando cada vez más dentro del formato del house y el 4×4 en el beat. Para entender a qué suena nos recomiendan echarnos un clavado a 2 artistas nuevos de Australia, Haiku Hands y Brux.

Haiku Hands – “Dare You Not To Dance”

Brux – “B.W.P.”

Esto nos lleva de regreso a The Avalanches. Si bien tanto “Since I Left You” cómo “Colours” son muestras de que el sonido de esta banda es bastante atemporal, en los avances de su nuevo disco vemos una evolución que parece recoger influencias de este sonido electrónico australiano post-Flume. Esto lo podemos ver en el avance “We Will Always Love You” en el que deforman las voces para convertirlas en líneas melódicas y usan de fondo pads dulces pero saturados, dos elementos muy recurrentes en tracks de Flume o Hermitude. También vemos otros destellos de estas influencias son los sonidos de batería, los cuales tanto en este track como en el de “Running Lights” nos hacen recordar las texturas de los beats del future bass australiano.

The Avalanches – “Running Lights”