El Bajío mexicano ha sido históricamente hervidero de buenas bandas de metal. En especial Irapuato levanta la mano desde hace años con representantes como Agony Lords, Leider, Ex Inferiis y Bruma. En esta ocasión la banda que ocupa espacio en #SangreDeMetal es Hërmës, cuarteto de death metal crossover que recientemente firmó con Discos y Cintas Denver y ha sacado un EP de cinco temas en formato digital, el cual se espera se expanda a LP.

TXT:: Luis Jasso

De acuerdo con Roberto “El Chacal” Reyes, guitarrista fundador, “la banda nació en 2009 con el sueño de jugar a ser estrella de rock. Uno va a los conciertos de chavito y se imagina en el escenario. El nombre de Hërmës lo escogí porque es el intérprete de los dioses, y yo quería que se entendiera como que éramos los intérpretes del rock and roll, de la maldad, de la furia y del caos”.

En México, cuando una banda canta en español, nunca falta el malinche que de todo se queja y aplica la nefasta frase de que el idioma de Cervantes es para pinches nacos; aunque, por otra parte, el metalero siempre en contra de todo, cuando alguien canta en inglés, aplica la de “pinche banda poser”. Total, que cuesta trabajo que la gente escuche y se entretenga sin cuestionar cosas superficiales como esa, pero nunca está de más preguntarle a los músicos por qué cantan en el idioma que lo hagan.

Hërmës responde en español: “desde que estaba en la secundaria y formé la banda notaba en los conciertos que mucha gente se sacaba de onda con las bandas que cantaban en inglés; no les entendían. Yo lo que busco es que la gente se sienta identificada y pueda cantar sin problema. Muchos cantan en inglés por seguir modas; para mí es más gratificante hacerlo en español, que la raza sepa de lo que le estamos hablando, lo que queremos transmitir”.

A pesar de que Guanajuato en lo general e Irapuato en lo particular son referentes del metal en México, muchas bandas desaparecen pronto. Para “El Chacal” hay una explicación simple: “seguimos muy apegados al catolicismo, y te lo digo porque me ha pasado que algunos ex integrantes se casaron, se volvieron católicos y dejaron la banda. Yo respeto, a mí no me interesa en lo que crean, pero es parte de lo que hace que muchas bandas de aquí se frenen. Hay un fanatismo a tal grado que los ves cortarse el pelo, tirar sus discos, sus playeras, vender sus guitarras; todo para irse a misa los domingos”.

Hërmës es una banda de cuatro integrantes cuyos fundamentos recaen en la figura de Roberto. “Debe haber un líder, con las ideas bien planteadas, que tenga claro lo que se va a tocar y cantar. Yo simplemente llego con un riff que refleje lo que siento, el odio, la carga de maldad, y así van naciendo las canciones. La voz del mal se trabajó durante la pandemia, y a final de cuentas fui yo quien se encargó totalmente de la composición y de las letras. Toda la obra maligna”.