Hayley Williams está por lanzar un nuevo EP con versiones acústicas de algunas canciones de su álbum debut solista, Petals For Armor. Y como primer adelanto, la cantante compartió ya “Simmer”.

El EP que ha sido titulado Petals For Armor: Self-Serenades se espera llegue a todas las plataformas digitales durante esta semana. Sin embargo, previo a su lanzamiento Williams estrenó ya la versión acústica de “Simmer”, uno de los sencillos de su primer disco en solitario.

Y a través de su cuenta de Instagram, Hayley Williams comentó: “La versión self-serenade de SIMMER está ahora disponible en streaming previo al lanzamiento del EP. Si escuchas con atención, puedes oír a Alf [su perro] suspirar dramáticamente en la línea de apertura. De tal madre tal hijo.”

Además de este track, el Petals For Armor: Self-Serenades de Hayley Williams también incluirá una canción nunca antes escuchada titulada “Find Me Here” y “Why We Ever” de su álbum solista.

La versión acústica de “Simmer” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el EP completo llegará el próximo 18 de diciembre e igual ya puedes pre-ordenar el vinyl edición especial dando click aquí.

Foto de portada: Prensa.