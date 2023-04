Hayden y Feist estrenan canción (y sabe a chicle de fresa)

Paul Hayden Dresser, conocido artísticamente como Hayden, presentó recientemente el tema “On a beach” con Feist como invitada. El sencillo cuenta con un video dirigido por la canadiense Yael Staav, en el que, además de los cantantes, podemos observar al actor Steve Buscemi (leyenda) y Matt Berninger, frontman de The National, quien recita brevemente algunas líneas muy al estilo de Leonard Cohen.

El track es una especie de oda al pop veraniego que se baña de melancolía y se viste con tonalidades como claroscuros, listas para ser descubiertas por propios y extraños, para fungir como una fiel compañera de paisajes y trayectos. La mezcla de estilos e influencias entre ambos artista hace al tema entrañable desde el primer momento. ¡Un coro dulce y masticable como chicle de fresa siempre es bien recibido!

La canción forma parte de Are we good (Arts & Crafts, 2023), noveno disco de estudio de Hayden que, entre otros, cuenta con la colaboración de integrantes de la banda de indie rock, The National. Más allá de “On a beach“, el álbum navega sin tanta producción detrás; simplemente deja que las canciones vivan y hablen por ellas mismas. Hay algo para cada mundo dentro de él: baladas minimalistas en piano y discretas percusiones (“East Coast”, “Lay this in my mind”), canciones folk con esencia pop y otras que inevitablemente dibujan paisajes carreteros y sonrisas (“Terry cloth blue (Every single thing)” o “It’s just me”), además de temas un poco más cercanos a las frecuencias radiales (“Nothing wrong”).

Con esto, el veterano Hayden demuestra que se halla generando canciones que aún son relevantes para más de uno.