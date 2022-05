Desde la semana pasada Harry Styles no ha dejado de sorprendernos, y hoy lo hizo con un cover de Wet Leg.

Como seguro ya sabrás, este fin de semana el ex One Direction estrenó su tercer álbum en solitario, Harry’s house. Esto lo ha llevado a visitar distintos programas de radio y televisión, incluyendo el Live lounge de la BBC Radio 1, en donde no sólo interpretó algunas piezas de su nuevo material discográfico, sino que también se lució versionando al dúo británico.

“Puede que no les guste este cover, así que lo haré primero y luego veré lo que piensan”, comentó Harry Stylesantes de interpretar “Wet dreams” de Wet Leg. Además, también aseguró que le gustaría colaborar con las chicas, quienes se presentarán el mismo día que él en el Big Weeknd 2022.

Otras canciones que el pop star cantó durante su visita al Live lounge fueron “As it was”, “Late night talking” y “Boyfriends”. La presentación completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la BBC Radio 1, pero por acá te dejamos el cover de Wet Leg.

Por otra parte, el próximo año las chicas de Wet Leg acompañarán a Harry Styles en su tour por Nueva Zelanda y Australia, como acto telonero. Y cabe destacar que este 2022, ambos músicos visitarán nuestro país por separado: el dúo se presentará el próximo 4 de octubre en el Lunario de la CDMX y a finales de noviembre, el cantante realizará conciertos en la capital chilanga, Monterrey y Guadalajara.

No te pierdas a Wet Leg el día de mañana en nuestra próxima edición de Festival Marvin Gateway. Regístrate dando click aquí.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

