Harry Styles de plano no para de robarse los reflectores y corazones de todos. Y esta vez el ex One Direction lo hizo con el video oficial de “Golden”.

En las últimas semanas ya se habían hecho muchas especulaciones sobre el lanzamiento de este videoclip e incluso se filtraron algunas fotos del cantante grabando en las calles de Italia. Y finalmente hoy el tan esperado clip llegó, convirtiendo “Golden” en el último sencillo que Styles lanza de su último material discográfico en solista, Fine Line.

El audiovisual de “Golden” estuvo bajo la dirección de Ben y Gaby Turner y tal y como lo apuntaron las imágenes filtradas, el video tuvo lugar en la Costa Amalfitana de Italia. En él se le puede ver a Harry Styles recorriendo varios puntos del sitio, mientras canta el track con una alegría que definitivamente se contagia.

Chécalo a continuación:

Por otra parte, también el día de hoy, se reveló que Harry Styles será uno de los más grandes inversores en el nuevo estadio de Manchester Co-Op Live. El cual estará ubicado en el Etihad Campus y contará con una capacidad de 23,500 personas, convirtiéndose en el recinto musical más grande del Reino Unido. Su construcción de prevé comience el próximo mes de noviembre y la inauguración sería en 2023.

“Siempre y cuando todo esté en orden para 2023, espero que me dejen tocar ahí. Si no lo he estropeado todavía. En última instancia, soy un fanático de la música. Me encanta ir a shows, me encantan la música en vivo”, le dijo a Associated Press.

Recuerda que el segundo álbum solista de Harry Styles, Fine Line, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y que para celebrar su primer aniversario lanzará un boxset especial, toda la información la puedes checar aquí.

Foto de portada vía Twitter del artista.