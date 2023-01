Productor de Marvel confirma el regreso de Harry Styles al MCU

En 2021 el ex One Direction debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Eros, el medio hermano de Thanos. Su aparición fue bastante breve dentro de una escena post-créditos de The eternals (2021) y desde entonces no se había hablado nada con respecto al futuro de su personaje, hasta ahora.

Según reveló Deadline, en una entrevista para su podcast, Nate Moore aseguró que el plan es realizar más proyectos que involucren a Harry Styles en el rol de Eros/Starfox. “No elegimos a Harry solo para una escena post-créditos. (Hay) más historias que contar con ese personaje. Tiene una conexión interesante con Thanos, son medios hermanos y comparten el mismo padre. Es un personaje complicado, pero muy divertido”, explicó.

Por el momento no se tienen más detalles del rumbo que tomará Harry Styles dentro del MCU ni mucho menos sobre cuándo posiblemente llegarán estos proyectos. Además, recordemos que este año el cantante regresará a los escenarios para llevar su Love On Tour a diferentes partes del mundo, por lo que su agenda seguro estará apretada y tendremos que esperar un buen rato para verlo de nuevo en pantalla.