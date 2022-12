Días antes de su estreno en cines, James Cameron ha adelanto el alto nivel que tendrán los efectos especiales de Avatar 2: The way of water, asegurando que no hay punto de comparación con otras sagas como Marvel.

En una reciente entrevista con ComicBook, el cineasta aseguró que Thanos, villano de Avengers: Endgameinterpretado por Josh Brolin, no está “ni cerca” de lucir tan impecable como las criaturas Na’vi en la segunda entrega de Avatar. “Solo quiero decir con anticipación que no voy a despreciar el Universo Marvel o DC”, dijo.

“Obviamente, las grandes películas de cómics han impulsado el gran volumen en la industria. La marea creciente de la técnica eleva a todos juntos. Le brinda artistas de mayor calidad, más herramientas, complementos y códigos [para usar]. Tienes más gente talentosa escribiendo código ahí fuera”, explicó James Cameron.

Refiriéndose a la compañía que le apoyó con la tecnología de captura de movimiento, James agregó: “Constantemente nuestro equipo en WETA Digital tiene nuevas contrataciones, y está saliendo de ese grupo, por lo que mejora todo. Dicho esto, WETA FX, como se le llama ahora, es el mejor. ¿Derecha? Industrial Light & Magic hace un gran trabajo, pero cuando se trata del tipo de cosas faciales emotivas que estamos haciendo… ¿Thanos? Vamos. Dame un respiro. ¿Viste [‘Avatar: The way of water‘]? Ni siquiera está cerca. Es lo que hizo WETA”.

Cabe destacar que WETA también estuvo detrás del desarrollo de Thanos en Avengers: Infinity war y Avengers: Endgame, aunque fue más una colaboración con Digital Domain.