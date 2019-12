Harry Styles acaba de ganarse un poco más de nuestro corazón haciéndole un cover a una de las canciones indispensables de este 2019. Estamos hablando de la increíble “Juice” por nuestra favorita Lizzo para una nueva sesión de la BBC.

Esto ocurrió en el Live Lounge de la BBC Radio One y podrás imaginarte que la visita del ex One Direction a la estación de radio no pasó desapercibida. Para empezar, Harry Styles traía puestos unos pantalones extrañísimos con tirantes.

Por otra parte, también llamó la atención el gran collar de perlas que el músico llevaba; ya se lo habíamos visto pero sin duda no deja de encantarnos y darle un toque súper camp a sus bizarros looks.

Ya entrado en la sesión, Harry Styles se encargó de hacerle un cover a “Juice“, una de las canciones de Lizzo que más han sonado este 2019. Lo sabes bien, esta canción es buenísima y la verdad es que la nueva versión de HS es buenísima también.

La banda del músico está integrada en su mayoría por chicas y eso le da un vine totalmente diferente al sonido de Styles en vivo. En fin, a continuación pueden ver el cover de “Juice” y también la presentación de “Adore You“: