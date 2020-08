El tan conocido “ba-dum” que suena cada vez que iniciamos una producción de Netflix ha sido renovado por el compositor Hans Zimmer para ser usado en cines.

Zimmer, uno de los más grandes compositores del mundo cinematográfico, fue el elegido para hacer una nueva y extendida versión del intro de Netflix. Esto debido a que el sonido que aparece en la plataforma (que dura 3 segundos) es demasiado corto para proyecciones teatrales.

Así que ahora, y gracias a la magia de Hans Zimmer, el icónico intro tiene ya una versión no sólo más larga, sino también más dramática. Y ésta será utilizada solamente cada vez que una producción de Netflix llegue a las salas de cine.

Escucha a continuación la creación de Zimmer:

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.

So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and … it's … so … good.pic.twitter.com/RGw26vCAGY

— Siqi Chen (@blader) August 9, 2020