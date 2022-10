Este mes se llevará a cabo una gira de cuatro conciertos de Guns N´ Roses en México. Tocan los días 15, 18, 21 y 22 de octubre en Mérida, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, respectivamente. La gira se llama We’re F’N Back! y comenzó el pasado primero de septiembre en Manaus, Brasil, país en el que realizaron diez fechas. Siguieron por Argentina y Uruguay y al momento de escribir este texto aún les faltan Chile, Perú y dos fechas en Colombia antes de llegar a México.

Como suele suceder, en nuestro país hay dimes y diretes, historias, apoyos, apegos, desapegos, críticas, buenas, otras mala leche… todo lo que siempre rodea al rock and roll pero que en nuestro país se exacerba notoriamente. Más allá entonces de quién organiza, lo importante es la banda, y en ese sentido, hay varios ángulos desde los cuales se puede analizar el previo a su gira.

Primero que nada destaca que vayan a Mérida, hermosa y calurosa ciudad, rockera, pero con poco acceso a conciertos de este tamaño. Ese es un punto interesante porque abre la oportunidad para que otras bandas tamaño estadio, auditorios grandes o recintos feriales como el Xmatkuil de la capital yucateca, con aforo para 24 mil personas, hagan giras largas en México.

Lo segundo que se puede destacar es lo que implica ser Guns N´ Roses en 2022. Se trata de una banda que ha aprendido a ser profesional (presentarse a tiempo sobre todo), con una importante historia, millones de fans en todo el mundo pero que también ha sido víctima del éxito masivo. Pocas de ese nivel mantienen la idea de sacar discos nuevos, y de hecho, incluso si se toman en cuenta el EP Live ¿!*@ Like A Suicide y el disco de covers The Spaghetti Incident solo tienen siete álbumes en 35 años. Es poca música para una banda de ese tamaño, y ese es en todo caso un punto negativo. Lo positivo en ese mismo sentido es que es más fácil que las grandes masas que asisten a sus shows conozcan la mayoría de las 27 canciones que tocan en promedio cada noche de esta gira.

Sí, un concierto de Guns es básicamente uno de grandes éxitos en el que acomodan siete u ocho rolas más oscuras (Lados B como “Shadow of Your Love”), covers (“Slither” de Velvet Revolver, “Attitude” de Misfits, “Wichita Lineman” de Jimmy Webb) y sencillos aparecidos en el nuevo milenio (“Absurd”, “Hard Skool”). Después, es decisión de cada quien si se quiere analizar el por qué o por qué no sacan discos nuevos y demás, pero es un hecho que su pasado es más que suficiente para imaginar que las cuatro fechas deberían ser multitudinarias.

La teoría desde #SangreDeMetal es que padecen un poco el síndrome de Metallica: crecen tanto que se vuelve difícil encontrar la motivación para hacer música nueva, y cuando finalmente la crean, los viejos fans no la reciben bien. La ventaja con Metallica es que los nuevos fans sí se enamoran de los discos recientes y ven el pasado como un extra. No sé qué tanto sea el caso con Guns N´ Roses. Es decir, ¿si crearan discos nuevos tendrían una audiencia joven dispuesta a recibirlos como se recibieron Appetite for Destruction y Use Your Illusion I y II? La combinación de esos tres les reportó ventas de 32 millones de copias solamente en Estados Unidos y alrededor de 40 millones extra en el resto del mundo. Chinese Democracy (su LP en estudio más reciente) vendió un millón en EU y poco más de 2 millones y medio en el resto del mundo. Son muchos millones de diferencia.

Como sea, su presencia en México (como lo es la de Rammstein por ejemplo) es importante más allá del gusto de cada quien porque genera beneficios para la economía local y ensancha la visión de los lugares a los que se pueden llevar espectáculos de este tamaño. Además, siempre será mejor que haya conciertos de hard rock o metal a que no los haya, no importa si es “comercial” o “populachero” o que saquen o no discos o que ya paguen predial en nuestro país porque vienen a cada rato o que la banda en cuestión no cumpla los estándares del metalero rudo que sin embargo ahí está, con bajo perfil, sin anunciarlo en redes pero feliz de estar ahí con el resto de “borregos” que no saben de música.

Por todo eso y ya que se trata mayoritariamente de éxitos y que la calidad musical de la banda es incuestionable, es entonces una gira ¡altamente recomendable!