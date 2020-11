Grimes fue “torturada” al más puro estilo de The Eric Andre Show. En el programa, que se trasmite a través de Adult Swim, pudimos ver a la cantante en un segmento llamado “Grimes and Punishment“. Durante el show, el propio Kraft Punk (personaje del programa) la amarró, le hizo cosquillas con una pluma y la baño con un recipiente enorme que tenía nada más y nada menos que queso amarillo derretido. Sí, el de los nachos.

La cantante fue invitada al programa después de notar la falta de invitadas femeninas. Hablando con Complex, el presentador Eric Andre dijo que le había explicado a ella que esta falta de diversidad se debía a la práctica general del programa de torturar a sus invitados musicales.

“Siempre los golpeo con murciélagos o los electrocuto, así que no es bueno si quiero torturar a una mujer” y ella me dijo: “Sí, eso tiene sentido, pero quiero hacer el programa. ¡A la mierda, puedes torturarme!” comentó Eric en un comunicado.

Andre agregó que no sabía que Grimes estaba embarazada cuando se filmó el segmento.

“Yo estaba como, ‘Acabas de convencerme de torturar a una mujer embarazada’, dijo. Y ella dijo: “Sí, ¡pero fue increíble!”

Con 5 meses y el bebé de Grimes ya ve “Apocalypse Now”

En otras noticias de la artista, recientemente comentó que había visto la icónica película de guerra Apocalypse Now del director Francis Ford Copolla con su hijo de cinco meses, X Æ A-Xii. Recordemos que Grimes y Elon Musk (CEO de Space X) tuvieron a su primer hijo en el mes de mayo.

“Le gusta el arte radical”, explicó en una entrevista con The New York Times. “Simplemente le gusta, y no creo que sea problemático interactuar con ellos en ese nivel”.