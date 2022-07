Si pensabas que ya lo habías visto todo en Call of Duty, estabas errando, la nueva temporada tiene una colaboración con la serie de Netflix “GHOST IN THE SHELL: SAC_2045“, obviamente inspirada en la película de Mamoru Oshii.

El próximo 3 de agosto el Battle Royale no volverá a ser igual, gracias a esta mega colaboración que logró la franquicia de Activision, así que cyberpunks unios para darnos de balazos.

Para salvar Nueva Visión de la invasión posthumana, los jugadores tendrán que equiparse y pelear contra un enemigo nunca antes visto en Call of Duty: Mobile. La Temporada 7 ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar 50 nuevos niveles de recompensas del Pase de Batalla con un nuevo suministro de contenido gratuito y premium, incluyendo operadores como Blackjack – Elite y Motoko, nuevas armas como el Switchblade X9, Proyectos de Armas, Tarjetas de Visita, Amuletos, Puntos COD y más.

Esta temporada agrega un mapa de Battle Royale, New Vision, una nueva ciberciudad futurista, inspirada en la serie de Netflix “GHOST IN THE SHELL: SAC_2045“. Nueva Visión está encapsulada por un misterioso caparazón y cubierta por una oscuridad perpetua, iluminada únicamente por las luces de neón de temática cibernética que cubren los rascacielos.

Obvio para poder ganar dentro de New Vision necesitas nuevos skills, por eso es necesario adaptarse al cambio y los avances con las nuevas habilidades de cyberware. Derrota a los posthumanos en Battle Royale y gana una de las siguientes habilidades por partida: Cyberbrain, Ocular System, Cyberbody o Neuro System.

Así que ve cancelando tus citas y poniendo al 100 tu celular para desafiar esta actualización de Call of Duty que llegará la próxima semana a todos los dispositivos móviles.

