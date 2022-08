Gary Powell, baterista de The Libertines, reveló que Morrissey se portó grosero con él en más de una ocasión.

En una reciente entrevista con NME, el músico habló abiertamente de la complicada e incómoda interacción que llegó a tener con el ex integrante de The Smiths, con quien se cruzó en diversas ocasiones por asuntos relacionados a The Libertines y los conciertos reunión de New York Dolls en el Meltdown Festival de 2004, donde él apoyó tocando la batería.

Según confesó Gary Powell, Morrissey solía ignorarlo y dirigirse siempre hacia sus demás compañeros de banda. “Nunca me habló durante los dos días que hicimos Meltdown. Subió al escenario, habló con todos los de New York Dolls y me ignoró completamente. En el meet and greet posterior, ni siquiera miró hacia donde yo estaba”, dijo.

Y agregó: “Cuando, tiempo después, The Libertines hicieron una sesión de fotos con Morrissey para NME, estaba parado junto a él y nuevamente no me habló, habló con todos los demás en la banda. Lo único que me dijo fue ‘México’, a regañadientes, y eso fue porque le pregunté de dónde era su anillo. Mostró sus verdaderos colores y sentimientos hacia mí y fue un nivel de ignorancia con el que no puedo molestarme en lidiar”.

Gary Powell aseguró que hasta la fecha, el británico no se ha disculpado con él por su comportamiento grosero. Pero bueno, no se puede esperar mucho de Moz y eso es algo que el baterista de The Libertines ya debería de tener muy presente.

Foto de portada tomada del Facebook de los artistas.

MORRISSEY CAUSA POLÉMICA POR CANCIÓN SOBRE EL ATENTADO TERRORISTA DEL CONCIERTO DE ARIANA GRANDE