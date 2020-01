Luego de saber que a George R. R. Martin no le gustó el final de la octava temporada de Game Of Thrones (conclusión a la que muchos fans llegaron), nos hemos dedicado a buscar diferentes maneras para que el crítico cinematográfico que llevamos por dentro se quedara más tranquilo.

Aunque ya se esté trabajando en seguir con las aventuras en el universo de GoT, George R. R. Martin reveló que la historia de las batallas por el Trono de Hierro y gobernar los siete reinos, pudo haberse terminado con tres películas en la pantalla grande.

El escritor de A Song Of Ice and Fire dio estas declaraciones al medio alemán Welt donde dijo que la posibilidad se había planteado por cuatro o cinco años con David Benioff y Dan Weiss, sin embargo, la serie terminó con la octava temporada.

Aunque George R. R. Martin continúe escribiendo los libros Winds of Winters y A Dream Of Spring como parte de la saga, el futuro de un final diferente para Game Of Thrones es incierto, ya que cuando se le preguntó si la historia terminaría igual que la serie, el escritor respondió con un claro: “Sí… Y no. Y sí. Y no”.

Como dicen las mamás, “el hubiera no existe”, así que por ahora sólo podemos soñar con estas versiones cinematográficas de la historia de Poniente y esperar las precuelas en las que un nuevo equipo ya está trabajando. Pero quién sabe, tal vez en un futuro no tan lejano tengamos un remake en el cine de Game Of Thrones.