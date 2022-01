“Gabriel rechaza la invitación de hacer un viaje intergaláctico pues, entre otras cosas, se le ha presentado la oportunidad de ser padre. Sus finanzas se desmoronan, su carrera de comediante no despega y sus energías se concentran en un ambicioso guión sobre la llegada del primer humano al planeta Marte”. Allí la sinopsis de El comediante, una película disponible en Netflix dirigida por Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio; el segundo, además, tomando el rol de actor protagónico. “A Rodrigo lo conozco hace más de veinte años”, recuerda Nuncio; “entonces formábamos parte de un grupo de personas que quería hacer cine. Él destacaba por su talento, poseía una mirada; yo escribía cuentos, tenía algunos guiones e interés por la actuación”.

TXT:: Alejandro González Castillo

Uno lee toda clase de comentarios en redes sociales, Gabriel; El comediante ha resultado polémica.

No he dejado de encontrarme mensajes de gente que la odió y otros que de boca en boca la están recomendando porque les ha gustado. La película se esta dando a conocer así. El comediante está encontrando un nicho. Me sorprenden los que la odian y me etiquetan. Una cosa es que yo me meta a explorar (que en realidad no lo he hecho tan profundamente) y otra que entre a mi twitter y me hayan @. De pronto si es de, órale, éste se enojó y no dudó en decírmelo. También ha habido comentarios bonitos, conmovedores. Estoy tranquilo con la película; hasta encuentro divertidos a los haters, algunos son muy chistosos. ¿A qué te refieres con eso del nicho?

A que siento que en el universo de Netflix, de manera estratégica, se promueven películas y series orientándolas hacia lo comercial. En el caso de El comediante lo veo desde el póster y el tráiler; ahí esta el tipo de película que se empuja. Y está súper bien; muchos se han sorprendido, esperaban una comedia romántica. Eso está bueno. Mientras existan diferentes lecturas, una conversación, la película se reivindica por sí sola.

¿Qué es El comediante? ¿Una autobiografía, un sueño, un chiste agrio de tu pasado?

Está inspirada en anécdotas que escuché estando en un grupo de stand up comedy que formamos un grupo de amigos hace años. Muchas de esas rutinas, anécdotas, permearon una primera versión del guión. El comediante es una combinación, una síntesis de eventos. Es como un Gabriel del pasado llevado al presente, con cosas que me siguen inquietando, con algo de la luminosidad a la que aspiro; mi vida no es tan oscura como en la película. El comediante es una comedia triste, y de eso me fui dando cuenta en el camino, cuando empecé a ver los guiones. Me han dicho que el final es devastador, para mí es luminoso. ¿Y tú qué eres: actor, productor, guionista? ¿Cineasta?

Soy mas guionista. Es mi territorio. Como guionista me siento menos farsante. Pero también me gusta dirigir, producir y actuar. Me da pudor decir que soy cineasta. Me sorprenden los que con mucho arrojo lo dicen. Soy cineasta. Ay cabrón. No sé. Mi perfil de IG dice que soy ajedrecista amateur. Ah, no… ya puse la fecha de estreno de El comediante en Netflix.

Algunos cuentan que en esta película es evidente la influencia de Woody Allen.

Es natural. Crecí viendo su cine, descubrí en la adolescencia al personaje del fracasado. Las referencias de Allen me parecen importantes. Me gusta ese universo melancólico y humorístico. Varias generaciones hemos crecido con Woody Allen. También me encanta el trabajo de Charlie Kaufman. ¿Algún referente nacional?

Tengo más referencias literarias que cinematográficas. José Agustín. Descubrirlo fue vigorizante. Pero en cuestión de cine mis referentes son mis contemporáneos. Gerardo Naranjo, Cuarón… pero no son referencias; hay conexiones. Pertenezco a una generación cuyas películas van a trascender, que van a ser referencia. Esta generación va a crear una identidad mucho más sólida que la que significó el cine de la época de oro. Es una voz poderosa. Soy parte de esa generación, aunque no me refiero necesariamente a lo que hago; pero hay gente haciendo cosas que se convertirán en referencias.

¿Qué piensas de lo que se hace acá hablando de stand up comedy?

Se recurre un poquito hacia lo estridente. Hay opciones de comedia más ácida, medio triste; esa me interesa mucho y la he encontrado en el cine y en la literatura, no tanto en el stand up. En realidad no conozco tanto del stand up que se hace en México. Es muy nuevo; se me hace como el rock mexicano, cuando en los sesenta todavía había muchos covers; creo que en esa etapa está la comedia en México: buscando su identidad. Tengo curiosidad de saber cómo va a evolucionar.

Y, Gabriel, ¿crees en la vida extraterrestre?

Creo que el universo es infinito, sería egoísta pensar que somos únicos. No está entre nosotros, pero sí creo que existe vida en otras galaxias.