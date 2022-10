Tocaron el cielo con su interpretación de “Seasons” en el programa de David Letterman. Los de Baltimore son ya un clásico moderno con esa combinación de new wave y soul que los hace únicos e inconfundibles; como los pasos de baile de su vocalista, Samuel T. Herring. Platicamos éste (ST), así como con Gerrit Welmers (GW) y Michael Lowry (ML), teniendo como pretexto su más reciente visita a nuestro país.

TXT:: Jacobo Vázquez

El sonido de Future Islands es muy personal y único, la combinación de la música con la forma de cantar de Sam lo hacen así, ¿esto fue algo consciente o se trató de un accidente feliz?

ST. Yo no diría que fue un accidente feliz. Cuando Gerrit y yo empezamos a hacer música buscabámos un sonido que realmente nos gustara ayudados de los recursos que teníamos a nuestra disposición, que eran los teclados y la batería electrónica. Llegó un momento en que el sonido nos habló a nosotros, y realmente nos movió internamente. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos algo. Fue el resultado de mucho trabajo.

¿Cómo cambió su carrera cuando fueron firmados por el legendario sello 4AD?

GW. Eso nos ayudó mucho a que nuestra música llegara a más gente. 4AD es una plataforma grande en cuestión mediática, es un sello con un gran prestigio, y eso nos puso en los ojos de un público más amplio. Una de las ventajas de 4AD es que sus seguidores se dan la oportunidad de escuchar a los grupos del sello porque saben que hay una tradición de sonido y propuesta. Cuando éramos adolescentes comprábamos sus discos por el simple hecho de que traían la firma de 4AD.

¿Qué buscan expresar con As long as you are, su disco más reciente?

ST. Nuestra forma de trabajar siempre comienza con la música, dejamos que nos guíe, que nos marque el camino. Buscamos ser honestos con lo que queremos expresar. Para mí es importante que las letras hablen de cosas que realmente importen. De nada sirve tener una canción con un ritmo increíble o un coro súper catchy si no estás transmitiendo algo verdadero. Con este disco y con el que estamos trabajando queremos expresar una verdad personal, que al final se convierte en una verdad universal. La sinceridad es lo que nos ha hecho conectar con la gente.

Su música me recuerda a la de Fine Young Cannibals, quienes combinaban pop con elementos electrónicos y una voz muy soul. ¿Qué opinan?

ML. Nos encanta la comparación, es un cumplido para nosotros.

ST. Ya nos habían comentado eso en un par de ocasiones. Roland Gift, vocalista de los Fine Young Cannibals, tiene una voz extraordinaria. Para mí es un honor que la gente nos relacione con un grupo tan bueno como éste.

¿Qué opinan de que su música sea tan popular en series de televisión y en las redes sociales?

GW. No tenemos ningún problema. Al contrario, nos gustaría que hubiera más de nuestra música en esos espacios. Las redes sociales se han convertido en la nueva radio. Hay un video de TikTok que se volvió viral y utiliza un remix de un tema nuestro. Nos parece bien que podamos llegar a más gente a través de ese medio. De hecho estamos trabajando para un proyecto de televisión.

“Seasons” ya es un clásico generacional, ¿qué ventajas y desventajas trae consigo un hit?

ST. Creo que el éxito de una canción te compromete a tocarla en todos los conciertos porque la gente espera que lo hagas. Sin embargo, en nuestro caso ha sido como un reto, porque no se trata de hacer la misma canción veinte veces más, sino de que el tema que le siga sea mejor todavía; esto te lleva a buscar un repertorio consistente y no sólo depender de uno o dos sencillos.

¿Qué hay en su futuro inmediato?

GW. Tenemos más shows en festivales y también por nuestra cuenta. Queremos afinar y terminar la producción de nuestro siguiente álbum. El futuro tiene muy buena pinta.