La lista de conciertos en México continúa alargándose y los que el día de hoy se sumaron con dos shows, fueron los de Future Islands.

A través de redes sociales, la agrupación anunció que este año aterrizará en nuestro país para ofrecer un concierto en CDMX y otro en Guadalajara. La presentación en la capital chilanga tendrá lugar el 22 de septiembre en el Pabellón Oeste, mientras que al día siguiente se llevará a cabo en Guanamor Teatro Studio.

Su visita a México forma parte de un breve tour que Future Islands está haciendo por Norteamérica, en el cual, además de presentar su más reciente álbum As long as you are y canciones que recorren todo su catálogo, también está compartiendo un par de adelantos de su próximo material discográfico.

Los boletos para ambas fechas se pondrán a la venta el próximo 20 de junio a través de la red Ticketmaster. Igual toda la información sobre esta gira la puedes consultar en la página oficial de la banda.

Para que vayas calentando motores, te dejamos a continuación “King of Sweden”, sencillo que Future Islands publicó a inicios de 2022.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

