Esta vez te presentamos con Fruta Brutal, el nombre bajo el cual se presenta Martín Better Longo, un ciudadano mundial que nació en Ecuador y actualmente reside en Estados Unidos; un músico que lo mismo atiende los sonidos de la Sudamérica honda que los que emana el pop global gracias a los canales de difusión masiva.

A la fecha, Fruta Brutal se ha mostrado como un artista comprometido con el contexto social que lo rodea. De tal modo, se le ha visto presentándose en eventos donde se recalcan problemáticas relacionadas con la inmigración y la injusticia social, como el Festival Latinx de Colorado y el Immigration are Beautiful Tour. En ese sentido, para Martín ha sido determinante la herencia de la música Latinoamericana.

“Durante sus viajes por Sudamérica, Martín se sintió especialmente conmovido por los artistas brasileños surgidos del movimiento tropicália”, explica el músico mediante un informe de prensa. El mismo prosigue: “los tropicalistas crearon música que resistió el régimen autoritario de los años 60 y 70 en Brasil, creando un movimiento relevante y progresista que sacudió el panorama de la cultura brasileña e internacional”.

Es así que Fruta Brutal busca crear un cambio desde la trinchera musical, especialmente con un tema: “If we never touch the ground”, una composición producida y grabada en casa del propio creador durante la pandemia y retocada a la distancia con Mack Major y Leo Skovron, desde Nueva Orleans. Sin más te dejamos con este sencillo que habla de estos tiempos, en los que todo parece estar “al revés o boca arriba”.