Freddie & The Scenarios debuta con talante psicodélico

Los trabajos en modo solista de los ex miembros de bandas capacitadas para llenar estadios suelen arrojar resultados radicales. Y ciertamente tienden a decepcionar. Hoy Freddie Cowan se presenta ante nosotros lejos de The Vaccines bajo el nombre de Freddie & The Scenarios. Caso sorpresa. Porque el tipo atrás dejó las guitarras desempachadas de los de “Post break-up sex”; en comparación, el inglés se presenta ambicioso. Y ya, por ese simple hecho, Answer machine, su debut discográfico, no decepciona.

Interesante la paleta sonora que Freddie maneja en su nuevo andar. Aunque también atrae descubrir que pese a lo variado que se presenta el pelaje de la docena de temas que nos ofrece en Answer machine, un hilo conductor se escucha en primera línea. Y no es la voz del músico referido precisamente, tan sosegada que se siente confesional; sino una suerte de gozosa melancolía, constante, fiel sin descanso. Un álbum para atenderse al atardecer encontramos (quizá). Como para bailarse a solas, sin aspavientos ni testigos, en la sala de casa.

Pero, ¿qué encontramos precisamente? Una obra de talante psicodélico, que se entiende con el latin soul (“Ibiza unicorn”, “Self pity city”) mientras su ímpetu se asoma por ratos harto bagual, con metales y guitarras retándose entre sí; aunque por otros alza la mano bien portado, amarrado a bases rítmicas sintéticas y tonadas interpretadas con ese desgano inglés (¿sello de casa?). Detalle importante: en la banda que acompaña a Cowan resaltan músicos mexicanos (Diego Herrera, Dan Zlotnik, Miguel Hernández, Oscar Sánchez Contreras, Gustavo Nandayapa) dirigidos por la producción de Dom Monks con el apoyo del equipo de WeRock e Ivy Records (Pepe López y Richard Rothenburg al frente de las dos últimas firmas, respectivamente).

Pero, decíamos, ¿qué encontramos precisamente en Answer machine? Sigamos detallando. “La tierra es mi cuerpo, mi cuerpo es sagrado, el fuego es mi espíritu, mi pasión es sagrada”, se escucha en “Begin again”; y pronto llega “Sensei” con su guitarra a la Dick Dale al tiempo que los arreglos de metales se encuentran con el perfil surfer de los Cadillacs en la era de Fabulosos calavera (¿habrá Freddie escuchado ese álbum?). Por su lado, “Above all” tiende texturas sintéticas para viajar a gusto ahí; sí, algo de new wave aloja el track, pero sin que aflojen las amarras indie que sujetan los tobillos de su autor. Después, “Climbing” ofrece un paisaje sonoro que muestra cierto horizonte rojizo. Pieza plena, estimulante (ojalá hubiera otras así en el disco).

Y hay más. “Love will set you free” es una balada breve, ideal para correr los créditos iniciales de una comedia amorosa; mientras “Sonic bloom” se erige como lo más granado del disco (vaya solo en las seis cuerdas, atentos a ello estemos) al buscar inspiración en la grandilocuencia de Burt Bacharach para finalmente quedarse con Marinero y su exquisita psicodelia pocha. Curiosidades interesantes que vale apuntar: “Message machine”, con su bajazofonquiatascadote; y “Tipping point”, donde aflora una especie de Kevin Morby, aunque sin rastros campestres a la vista.

Al final de la escucha del plato, rondan la cabeza las palabras en español que al comienzo de éste resuenan. “Renacer. Cambiar de piel. Dejar de ser quien era ayer”. Declaratoria de principios para un hombre que en Answer machine puntualiza que la impronta que dejó en The Vaccines estuvo bien sólo para comenzar, pues su mira va más allá de la comodidad que ofrece ese indie de proyección masiva que los mansos defienden sin que importe el tamaño de la somnolienta espada que los amenace.