La hisoria de Freddie Cowan es particular. Se trata de un músico que todos hemos visto llenar estadios siempre que se cuelga la guitarra con su banda, The Vaccines; sin embargo tiene un lado B que en realidad es un excelso Lado A, su banda: Freddie & The Scenarios.

Hablamos de Tim Lanhan (teclados y sintes), Miguel Hernández (bajo), Gustavo Nandayapa (batería), Óscar Sánchez (percusiones), Moisés García (trompeta); Miguel A. Ramírez, Manuel Hernánez y Wendy Ventura (saxofones); y, por supuesto el mismo Freddie Cowan en voz y guitarra. Freddie & The Scenarios es, como verás, una banda inmensa en cuanto a número de integrantes, y así de grande suena cuando toma el escenario. De ello puedes encontrar pruebas en este tema, “Self pity city”:

Pero también hay que referirse a las facultades expresivas de estos músicos. Y en ese rol habría que adherir a los mencionados la magia de otras personas que al lado de Freddie han entrado al estudio de grabación para darle forma al imaginario sonoro del inglés: Dan Zlotnik (en arreglos musicales) y Diego Herrera, de Caifanes; éste también acreditado como chamán en artes aleatorias al baño temazcal. Y juntos aluden al vacío, la confusión y a la sensación de extravío que Cowan ha llegado a sentir, según éste mismo refiere.

Sobre “Self pity city”, Freddie ahonda: “Traté de llenar el agujero en el alma con cualquier cosa que pensé que resolvería el dolor: materialismo, codicia, control, vanidad, pero al usar las herramientas incorrectas para sanar, el sentimiento nunca desapareció. Seguía siendo un vacío en el interior. Querer ser cualquiera menos quien eres, en cualquier lugar excepto donde estás. De eso va a ‘Self pity city’”.

A continuación te dejamos con un documental que aborda la historia de Freddie & The Scenarios con WeRock como protagonista esencial. Disfrútalo: