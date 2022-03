Este proyecto argentino transmite una confianza que sorprende en una época marcada por la incertidumbre. Su disco más reciente, Mundo virtual, argumenta con buenas canciones el futuro que el combo busca como concepto y lo convierte desde ya en uno de los grupos a seguir en este 2022. En una mañana soleada en los últimos días del invierno en Ciudad de México, platicamos con Francisca, quien junto a Ignacio le da forma a Fransia.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Qué aprendizaje les dejó su primer disco para Mundo virtual, su más reciente álbum?

Aprendimos muchísimo del primer disco. Nos sirvió para irnos conociendo y encontrar nuestra propuesta; ya desde ahí había esos guiños a las letras con el tema metafísico y mágico, sin dejar de lado la onda romántica pero oscura. Todo esto con el estilo de música que nos gusta para poder comunicarlo de una mejor manera. Había mucha inocencia en el primer disco. Para Mundo virtual nos tomamos nuestro tiempo; por eso sentimos que pasó mucho tiempo entre el primer disco y el segundo. Mundo virtual es como si fuera nuestro greatest hits porque hay un brinco abismal en cuestión de producción y sonido. Crecimos muy rápido como músicos.

Siempre es difícil el paso del segundo disco; puede ser la continuación de una carrera o el fin de un proyecto.

Por fortuna nunca lo vimos de esa manera. Aunque sí sentimos una sensación de vacío y al mismo tiempo de saber que venía algo mejor. Con Mundo virtual así pasó porque es un proyecto tan ambicioso a nivel conceptual nos da mucha confianza respecto al porvenir.

Además aparece en un momento donde se vuelve una postal de lo que está sucediendo.

Fue algo premonitorio porque Mundo virtual apareció semanas antes de que se declarara la pandemia. Estábamos anticipando algo sin saberlo. Pero nos referíamos a otra cosa, al campo de las posibilidades infinitas, al plano mental; a la virtualidad en ese sentido. Pero después lo tecnológico agarró un significado muy profundo. Todo ese cuestionamiento del mundo real y virtual que habitamos cobró mucha importancia a partir de ese momento.

¿Se sienten parte de la tradición argentina del pop electrónico; Virus, Daniel Melero, Entre Ríos y por su puesto Miranda?

Nos gustan Los Látigos y Los Encargados, bandas que tienen un sonido muy afín, muy argentino. De Miranda, la influencia viene más de su propuesta escénica que de lo musical, nos gusta ese rollo de dúo pop electrónico que maneja.

Me parece que su música se encuentra en esa delgada línea entre lo alternativo y lo mainstream, ¿para dónde les gustaría ir?

La gente que escucha nuestra música va a definir nuestro futuro. No ofrecemos nuestras canciones para que quienes las oigan resignifiquen nuestro paso por el tiempo en cuestión musical. No nos interesa pertenecer a una escena a nivel sonido. Lo decimos con humildad: desde el comienzo de este proyecto tuvimos muy claro que queríamos expandir nuestra propuesta hacia el infinito, y en ese camino estamos.

Y se nota, no solamente en la composición de sus canciones, también en sus videos tan cuidados.

Esto ha pasado gracias a la ayuda de nuestros amigos, se nota el amor en cada uno de nuestros videos. Procuramos transmitir eso también en nuestros shows. Otro factor interesante es que los videos están conectados entre sí, hay muchos detalles que trabajamos para que esto ocurriera. La verdad es que hay mucho trabajo detrás.

¿Qué bondades y defectos tiene hacer música electrónica?

A veces la música electrónica tiene una pequeña trampa, es muy fácil caer en la parte “experimental”. Procuramos evitar eso a partir de elementos orgánicos en vivo; baterías, bajos y guitarras. Nos gusta mucho la música electrónica, pero también ese código pop que queremos preservar. Nos gusta que las canciones sean canciones, que tengan un estructura muy definida.

La electrónica latinoamericana hecha por mujeres está en muy buen momento. Pienso en Ela Minus y Javiera Mena.

Sí, algo está ocurriendo. Por ejemplo, en Argentina están cambiando las cosas en ese sentido. Nos recuerda al sello Italians do it better de Estados Unidos, donde hay muchos proyectos electrónicos con mujeres, como Sally Shapiro, Desire y los Chromatics, que desafortunadamente ya no están juntos y que nos encantan.