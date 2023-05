Filtran colaboración de Rosalía y Frank Ocean

A inicios de 2022, Rosalía le dijo a i-D que había estado en Nueva York trabajando en nueva música junto a Frank Ocean. Si bien la española no entró mucho en detalles, aseguró que se trataba de una canción que hablaba de “transformación”, con la cual buscaba “recolectar con la energía”. Lamentablemente, después de eso no se supo más de este misterioso tema, hasta ahora.

Resulta que hoy por la mañana, el usuario Dosa subió a YouTube una canción llamada “Changes” interpretada por Frank Ocean y Rosalía. Y no sólo eso, sino que el tema también fue filtrado con su respectivo video oficial, en el cual encontramos al dúo pasando el rato en una enorme mansión en compañía de otros grandes artistas como Slowthai, A$AP Rocky, Navy Blue, 070 Shake y Thomas Bangalter, ex integrante de Daft Punk.

Hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, pero según señalan algunos internautas, el vídeo fue filmado en julio de 2020 y probablemente no logró ver luz ya que el hermano de Frank Ocean murió semanas después. Al parecer, “Changes” fue producida por Michael Uzowuru y existe la teoría de que fue el mismo Frank quien la filtró debido a que el director del video Hidjiworld quería venderlo.

El video ya fue eliminado de YouTube y aunque algunos fans lograron rescatarlo y publicarlo en otras redes sociales, gran parte de los posts han sido bloqueados por derechos de autor. Acá te dejamos uno que por ahora sigue activo:

whoever leaked frank ocean and rosalia ily have a good day pic.twitter.com/El2iP5kgqU — ウェズ (@lehsxlee) May 2, 2023