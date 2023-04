¿Qué sucedió con el show de Frank Ocean en Coachella?

El show de Frank Ocean era uno de los más esperados de Coachella 2023, principalmente porque significaba su regreso después de seis años alejado de los escenarios y en general de la música. Lamentablemente, durante el set ocurrieron varias cosas que tienen a sus fans bastante molestos, entre ellas la cancelación de la transmisión en YouTube, un retraso de más de una hora, que no cantó algunos de sus éxitos y que pasó gran parte del tiempo haciendo extraños remixes.

Si bien aún hay muchos misterios por resolver, hoy por la mañana fuentes explicaron qué fue lo que originó el retraso del concierto. De acuerdo con la cuenta Festive Owl, originalmente se había planeado que el escenario incluyera una pista de hielo donde patinadores profesionales (que practicaron mucho durante semanas) realizarían una rutina como parte del show de Frank Ocean; sin embargo, de último momento, el rapero decidió echarse para atrás y pidió que se desmontara todo, presuntamente por que días antes se lesionó el tobillo en un accidente de bicicleta (vía TMZ).

“Todo sucedió cuando las puertas ya estaban abiertas y la gente estaba asegurando su lugar para verlo. Si estos cambios de último momento no se hubieran hecho, él no se hubiera presentado, dejando al festival sin un headliner para cerrar”, se lee en el tuit publicado por Festive Owl.

“Simplemente no parecía que él quisiera estar ahí, sino que más bien estaba obligado a hacer. Todo (incluyéndolo a él) se desmoronó al último momento. No esperes ver alguna cobertura del festival sobre el set. Es algo sin precedentes en la historia de Coachella. La relación no está en buenos términos ahora”, citó la cuenta.

El festival continúa sin pronunciarse al respecto, por lo que no se sabe si Frank Ocean continuará o no como headliner del segundo fin de semana.