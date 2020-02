Foreigner llegará a México, una noche que, como el nombre de la gira lo indica, estará cargada de puros éxitos. Habrá quien le llame nostalgia, pero si el término se refiere a escuchar canciones como “Jukebox Hero”, “Waiting for a girl like you”, “Urgent”, “I wanna know what love is” o “Hot blooded”, pues entonces viva la nostalgia.

FOT:: Bill Bernstein

Foreigner es sinónimo de diez álbumes multiplatino y 16 éxitos en el Top 30, lo cual los coloca como uno de los actos de Hard Rock más populares del mundo. Su disco más reciente es “Double Vision: Then and Now”, una colección de clásicos en vivo que sirvieron para celebrar el 40 aniversario del disco “Then and Now” en 2019, con la particularidad de que participaron tanto los miembros actuales como los que formaron la alineación clásica, incluido el cantante Lou Gramm. También se editó un video en formatos DVD y Blu Ray.

Desde hace varios años, Foreigner ha encontrado en la diversidad su forma de sobrevivir. Han vendido más discos que el 90% de las bandas de Hard Rock de la historia, pero también es cierto que entre enfermedades, muertes y problemas, los últimos 20 años han sido de constantes cambios de alineación, pero gracias a una interesante manera de entender su legado, se han mantenido. En ese mismo lapso de tiempo la banda ha girado en formatos co estelares con otras leyendas como Styx, Kansas, Journey y Night Ranger entre otros, e incluso hicieron una gira como abridores de Kid Rock.

La de México será una presentación mád completa que la que han ofrecido a lo largo de sus fechas más recientes, sobre todo porque aquí vienen ellos solos, y en Estados Unidos el paquete incluía a Kansas y Europe. Más adelante en el año tomarán por asalto el Reino Unido en formato co estelar con Whitesnake, con Europe nuevamente como invitado especial. Así es como la banda, integrada actualmente por Jones, Kelly Hansen (ex Hurricane) en la voz, Tom Gimbel (ex Aerosmith en vivo) en guitarra, teclados y saxofón, Jeff Pilson (ex Dokken) en el bajo, Chris Frazier (ex Steve Vai) en la batería, Mike Bluestein en el teclado y Bruce Watson en la guitarra.

La banda ha confirmado recientemente que no tiene planes de sacar un disco de material original en el futuro cercano, pero que editará sencillos digitales de manera periódica. Finalmente, el mundo ha redescubierto a Foreigner gracias a la participación de su música en las nuevas ramas de difusión que existen, como por ejemplo el video juego Guitar Hero o la aclamada serie de Netflix “Stranger Thing” en su tercera temporada.

El 13 de septiembre de 2017, la revista Business Insider colocó a Foreigner dentro del Top 40 de bandas/cantantes con mejores ventas de discos de la historia. Los Beatles estuvieron en el primer lugar, pero ellos estuvieron más altos que nombres como Bob Dylan, Britney Spears, Phil Collins, Prince, Queen, Bon Jovi y Def Leppard, entre otros.