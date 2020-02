Más buenas noticias para los chilangos, y quizá no tan agradables para sus carteras. Y es que desde que se lanzó el lineup del Corona Capital Guadalajara, varias de las bandas que se presentarán han decidido también hacer una parada en la eufórica Ciudad de México. Foals ahora es una de ellas, ya que hoy anunció su visita con un show en el Pepsi Center WTC el próximo 13 de mayo.

La venta de boletos para el regreso a la ciudad de Yannis Philippakis y compañía, comenzará con una preventa especial para fans desde el día 24 de febrero a las once de la mañana hasta el 25 de febrero a las 10:59 a.m. Y la finalmente la venta general será a partir del jueves 27 de febrero.

Estos tendrán un costo de $1500 el Don Ramón VIP, $860 en sección general, el Box Superior en $920, la Sección C en $600 y la zona de discapacitados en $860 (más cargos por servicio). Los cuales podrás conseguir a través del sitio de Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

Así que para todos aquellos que no querían o no podían ir hasta Guadalajara, esta es su oportunidad de poder escuchar en vivo las canciones de las dos partes de Everything Not Saved Will Be Lost. Además de disfrutar los temas ya de cajón como My Number, What Went Down, Balloons, Spanish Sahara, entre otros.

La última vez que Foals nos visitó fue apenas el año pasado como parte del Vive Latino. Pero si algo es cierto, es que la banda siempre ha demostrado un enorme cariño hacia sus fans mexicanos, un cariño que es mutuo. Por el que cada vez que tienen la oportunidad vienen para hacernos bailar, brincar y cantar como nunca.

Foto de portada vía Facebook Foals.