The Flaming Lips andan celebrando el 20 aniversario de su disco Yoshimi battles the pink robots, por lo que se ha liberado una edición especial con el demo de “Do you realize?”.

El día de hoy la agrupación lanzó un box set de lujo que incluye seis discos con 50 temas inéditos, entre los que podemos encontrar B-sides, demos, remezclas, sesiones de radio, dos conciertos y otras rarezas de esa época. Si bien la versión vinil de este proyecto llegará hasta el próximo año, los formatos CD y digital ya se encuentran disponibles.

Asimismo The Flaming Lips informaron que las canciones que no aparezcan en este grupo de discos, se recopilarán posteriormente en 2023. Por lo mientras, ya es un hecho que la reedición de Yoshimi battles the pink robots viene con dos álbumes grabados en vivo, de los cuales uno tuvo lugar en Londres y otro en Boston, y un demo de 25 minutos de duración de “Psychedelic hypnotist daydream”.

Acá te dejamos el demo de “Do you realize?”:

Foto de portada vía Facebook The Flaming Lips.