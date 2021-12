Luego de que a lo largo insinuarán que una sorpresa estaba por llegar, el día de hoy FKA twigs y The Weeknd hicieron oficial su colaboración.

“Tears in the club” es el título de la canción que reúne a estos talentosos artistas, en la que FKA twigs le entra a un pop más contemporáneo pero sin dejar en el olvido la etérea distorsión que tanto la ha caracterizado, en conjunto con una desgarradora historia sobre un amor fallido y la idea de que el baile es bueno para sanar.

Además, el estreno llegó acompañado de un encantador videoclip dirigido por Amber Grace Johnson, en el que FKA twigs vuelve a mostrar su gran talento en el pole dance, teniendo como escenario un club nocturno y alucinantes luces estroboscópicas. The Weeknd también hace aparición en una escena en la que entre lágrimas, observa a twigs bailar dentro de un tubo lleno de agua.

Este tema llega luego de que hace un par de semanas la cantante compartiera “Measure of a man”, canción que hizo en colaboración con Central Cee para el soundtrack de The king’s man. Si bien FKA twigs no aclaró si “Tears in the club” es adelanto de un nuevo material, recordemos que recientemente reveló que durante el aislamiento creó todo un disco que esperaba pronto viera luz.

Pero en lo que obtenemos más noticias al respecto, échale un vistazo a su video con The Weeknd:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.