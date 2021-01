FKA twigs estuvo hablando sobre el terrible abuso racial que sufrió de parte de las fans de Robert Pattinson durante los tres años que duró su relación.

La cantante y el actor iniciaron su relación en 2014 y estuvieron comprometidos hasta 2017, cuando anunciaron oficialmente su separación. Sin embargo, según reveló twigs, durante este periodo sufrió de “comentarios hirientes e ignorantes” de parte de las fans de Pattinson.

En un nuevo episodio del podcast de Louis Theroux, Grounded, FKA twigs declaró: “La gente simplemente me llamó con los nombres más hirientes, ignorantes y horribles del planeta. Él era su Príncipe Encantador y consideraban que él tenía que estar con alguien blanca y rubia.”

Y hablando sobre cómo el abuso le afectó, la cantante comentó: “Es esencialmente bullying y te afecta psicológicamente.” Además de que explicó que nunca negaría sus relaciones pasadas pero que ninguno debería de ser definido por el tiempo que estuvieron juntos.

“No estoy tratando de negar mi historia, sólo creo que es importante que no me defina, porque él no tiene que ser definido por ella”, agregó.

En la misma plática, FKA twigs también estuvo hablando de su relación con Shia LaBeouf, diciendo que durante esta él la hizo sentir como “la peor persona del mundo”. Esto después de que el mes pasado, la cantante acusara a LaBeouf de agresión sexual y emocional.

Foto de portada: Getty.