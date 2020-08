FKA twigs está de vuelta con el videoclip oficial para “sad day”, canción que se desprende de su más reciente material discográfico MAGDALENE.

El video fue dirigido por Hiro Murai, reconocido por su trabajo en Atlanta y diversas colaboraciones con Donald Glover. Siendo ésta la primera vez que el cineasta se involucra en un video musical desde que en 2018 realizó el de “This Is America” de Childish Gambino.

Para éste clip FKA twigs se inspiró en un lyric de “home with you”, también extracto de MAGDALENE, en el que dice: “never seen a hero like me in a sci-fi”. Y en efecto, en él la intérprete se convierte en un héroe y lucha por las calles contra el co-protagonista Teake.

Las grabaciones del audiovisual para “sad day” se realizaron en Londres, la ciudad natal de la cantante. Y llegó después de tres años de que FKA twigs comenzara a entrenar el arte marcial chino de Wushu (lo que realiza en el video) bajo la guía del maestro Wu en el Centro Shaolin Wushu.

Acerca de lo que twigs comentó:

Todo lo que hice anteriormente con mi cuerpo, todo el entrenamiento y el baile, me ha llevado a este punto.

MAGDALENE de FKA twigs se encuentra disponible a través de todas las plataformas digitales.