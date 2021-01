FKA Twigs ha estrenado su tan esperado video de su canción que tiene en colaboración con Headie One y Fred Again, “Don’t Judge Me” donde pelean contra fuerzas de opresión que no son visibles.

La artista reveló hace poco que está canción tendría algunas colaboraciones al igual que comentó que ella codirigió este nuevo video oficial junto con el director Emmanuel Adjei, quien ha tenido una gran trayectoria dirigiendo videos para artistas como Madonna y Beyonce.

De acuerdo con un comunicado de prensa lanzado por la cantante, el video de “Dont’ Judge Me” trata sobre la experiencia de ser una persona afroamericana y británica en nuestro mundo moderno y representa una “lucha compartida contra un opresor invisible – propagada por prejuicios culturales, sistémicos y estructurales – que a menudo es difícil de ver y aún más difícil de superar.”

Conforme avanza el video se puede notar la participación de distintas figuras, tales como el activista por Black Live Matters Solomon O.b, el escritor Reni Eddo-Lodge, la modelo y activista Kukua Williams; el musico y poeta Benjamin Zephaniah, la bailarina y cantante Lisa Elde; la defensora de la salud mental Nicole Crentsil, la modelo Danto Earth y la DJ / presentadora Clara Amfo.

Sobre la realización de este clip, Emmanuel Adjei comentó lo siguiente:

“En este documento audiovisual podemos presenciar a los artistas FKA Twigs y Headie One, entre otros influyentes negros británicos, luchando contra fuerzas invisibles de juicio y opresión. Teniendo la enorme fuente de inspiración victoriana ‘Fons Americanus’ de la artista visual Kara Walker, que representa la historia dolorosa e histórica de la esclavitud y la colonización, como nuestro escenario, y particularmente como el espíritu de la película, este importante monumento crea otra capa de profundidad y significado para una historia invisible pero compartida.”

