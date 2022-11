Este cuarteto de Buenos Aires ha conseguido crear un sonido tan fresco y personal, que se le coloca desde ya como una de las bandas a seguir en el próximo 2023. Tras su fantástica sesión para la KEXP, pactamos una entrevista vía el ciberespacio con Yanina Silva, Julieta Heredia, Lucía Masnatta y Julieta Limia para conocer más del sonido de Fin del Mundo.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Pertenecen a la generación o escena de bandas como El Mató a un Policía Motorizado y Las Ligas Menores? ¿Qué las une o separa de estas bandas?

YS. Crecimos todos en los años 90 y tomamos mucho las influencias de las músicas punk y alternativa. Diría que es eso lo que más nos une: ese espíritu del punk donde a veces no importa si tocas increíble un instrumento o si sos virtuoso, sino cuánto transmitís con él, con la actitud que tengas y cuánto sentimiento le pongas a lo que hacés. Donde sí creo que nos separamos un poco es en que nosotras tomamos recursos que escapan del indie, como el post-rock, el midwest emo, el shoegaze o el dream pop.

JH. El Mató… y Las Ligas Menores fueron muy importantes para la música independiente argentina en el mundo, abrieron el camino para muchas otras bandas locales y demostraron que se podía llegar a su manera, sin abandonar su estilo particular. Eso fue muy importante para nosotras que venimos tocando desde hace casi 20 años (en proyectos anteriores) y haciendo siempre lo que más nos gusta. Como dijo Yan, también nos unen algunas influencias en común como Built to Spill o Pavement, sobre todo en el rol de las dos guitarras al frente que se complementan o se construyen como dos voces igual de presentes.

Su música evita caer en el formato de canción pop que depende de un estribillo. ¿Por qué decidieron ir por ese camino?

JL. Esto se da naturalmente. Nuestra forma de estructurar las melodías desde los instrumentos y desde la experimentación con distintos recursos rítmicos nos lleva a un proceso de composición por partes: parte A – parte B – parte C – parte D, etc. Creo que esa forma de composición resulta en que nuestras canciones no tengan la típica estructura “estrofa-estribillo-estrofa-estribillo” sino que, por el contrario: rara vez repetimos las partes y no usamos estribillos. Es más una especie de historia: introducción- nudo-desenlace. En nuestras nuevas canciones decidimos darle más protagonismo a la voz, manteniéndonos igual “lejos” del formato canción pop, pero sin dejar la voz para lo último como hicimos en los primeros EP´s.

¿Existe una declaración de principios en sus letras y propuesta?

LM. Declaración de principios me suena a algo muy rotundo. Creo que en cada canción elegimos mostrar algún paisaje o escena de la vida en general, sensaciones y percepciones sentidas; no desde un lugar dogmático, sino desde una visión personal, intentando ser lo más fieles posible a lo sensible, ya que pensamos que si el mensaje es transmitido desde la sensibilidad, puede llegar a conectar desde allí con otra persona.

En su actuación en KEXP se nota un trabajo de composición y de ejecución impecables. ¿Cuál fue el proceso para llegar a ese nivel?

JH. Además de lo que contó Tita sobre la composición, algo para agregar es que cada integrante aporta sus ideas con el mismo peso, ninguna tiene el rol de llevar canciones medio armadas para que el resto sume arreglos sino que hacemos todo en la sala de ensayo de principio a fin. Por eso quizás nos lleva más tiempo terminarlas pero siempre vale la pena, porque una idea pequeña se va desarrollando y llega a lugares inesperados. También por esa razón no hay un género específico en la banda: el setlist empieza con una canción indie rock, después una más instrumental en ritmo de 3/4 o 6/8, después algo más cercano al emo o o al noise rock. Esto pasa por lo que decía al principio, las cuatro componemos y hacemos lo que más nos gusta escuchar sin limitarnos a un estilo.

En cuanto a la ejecución, nos preparamos con muchos días de ensayo porque la sesión de KEXP era nuestro sueño desde que empezamos a tocar, es una radio que seguimos desde hace muchos años y vimos cientos de veces a nuestros artistas favoritos ahí. Cuando nos invitaron no lo podíamos creer porque somos una banda nueva y autogestiva que no vive de la música, cada una tiene sus trabajos de tiempo completo y le dedicamos todos los momentos libres a esta actividad que amamos; nunca nos imaginamos que con solo dos EP´s publicados y unos pocos shows podíamos llegar a ese lugar. Después conocimos cómo funciona la radio y cómo fue este proyecto impulsado por Albina Cabrera, periodista y productora argentina que vive en Seattle y conduce El sonido en KEXP. La curaduría estuvo a cargo de la radio como pasa en su programación habitual, donde hay una apuesta por la música independiente y donde pueden convivir artistas más reconocidos con otros nuevos por descubrir, todos con el mismo tiempo para tocar y el mismo tamaño de letra en el cartel.



¿Qué planes tienen para el futuro cercano? Discos, videos, gira por México…

LM. Dentro de los planes para el futuro está presente grabar un disco de larga duración, sería nuestro primer LP. Estamos en proceso de composición del mismo, haciendo nuevas canciones, explorando otras sonoridades y estructuras musicales. No queremos repetirnos, así que estamos explorando, intentando que las composiciones sean más interesantes y dinámicas.

Con respecto a giras, nos encantaría viajar por todos lados donde quieran escucharnos, creemos que una de las cosas más increíbles que te puede dar la música es la posibilidad de viajar, conocer otros lugares y personas que a distancia conectan con lo que hacemos y expandir nuestra música. Somos una banda autogestiva y underground así que toda gira o viaje depende de hacer redes con personas que estén en la misma sintonía y trabajar juntos buscando medios o alternativas para lograr de alguna manera concretar esos objetivos.