El FICUNAM está plenamente convencido de que un festival de cine se construye a partir de la experiencia que se produce en las salas cinematográficas; sin embargo, entiende que son tiempos que requieren de total responsabilidad para salvaguardar la salud de todas y todos, de ahí que la edición de este año tenga lugar de modo virtual.

Es así como el FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM, anuncia la selección para la competencia Ahora México de su décima primera edición, a celebrarse del 18 al 28 de marzo de 2021 (todos los detalles de programación los encuentras aquí: www.ficunam.unam.mx).

Estos serán los trabajos en competencia:

1. ¿Qué harás cuando Dios muera? / What Will You Do When God Dies? (Hugo Villaseñor

Alcázar, México, 2021, 75 min) *Estreno mundial



2. Cosas que no hacemos / Things We Dare Not Do (Bruno Santamaria Razo, México, 2020,

71 min)



3. La mami (Laura Herrero Garvín, México – España, 2019, 82 min)



4. 499 (Rodrigo Reyes, México – Estados Unidos, 2020, 88 min)



5. Los Plebes (Emmanuel Massú, Eduardo Giralt Brun, México, 2021, 65 min) *Estreno

mundial



6. Ciudad / City (Carlos F. Rossini en colaboracion con Maya Goded, Julio Hernández

Cordón y Nuria Ibáñez, México, 2020, 98 min)



7. Blanco de verano / Summer White (Rodrigo Ruiz Patterson, México, 2020, 87 min)



8. Ricochet (Rodrigo Fiallega, México – España, 2020, 93 min)



9. Los fundadores / The Founders (Diego Hernández, México, 2021, 62 min) *Estreno

mundial



10. El compromiso de las sombras / The One Amongst the Shadows (Sandra Luz López

Barroso, México, 2021, 90 min) *Estreno mundial



11. Estanislao (Alejandro Guzmán Alvarez, México, 2020, 93 min) *Estreno

latinoamericano