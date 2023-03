Festival Estéreo Picnic: cuatro días largos de música

El pasado fin de semana, se realizó la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Entre la lluvia, el tráfico y más de 50 artistas iniciaron cuatro días largos de música.

Este año el cartel del Picnic fue uno de los más etéreos y mejor curados de Latinoamérica, con propuestas y símbolos importante del: rap, electro, salsa, reggaetón, rock y psicodelia. Fue así como Un Mundo Distinto abrió sus puertas para recibir a los más de 40 mil asistentes que llegaron el primer día, para disfrutar de las presentaciones de: Cigarrettes After Sex, Tame Impala, The 1975 y Cut Copy. Los shows iniciaron alrededor de las 4 p.m. y tan sólo una hora y media después tuvieron que ser suspendidos de manera temporal, debido a una tormenta eléctrica.

Para el día 2 (viernes) la cosa se puso más heavy, desde muy temprano el cielo bogotano anunciaba que la lluvia de ayer sólo había sido el preámbulo del diluvio. Blondie, Drake, Rosalía y Jerry Rivera eran las piezas fuertes para esa noche. La tormenta llegó minutos antes de que Devendra Banhart pisara uno de los dos escenarios principales.

Para refugiarse de la lluvia sólo quedaban un par de opciones: la zona de comida que eran carpas bien decoradas, con mesitas, luces y centros de mesa, las cuales daban la sensación de estar en alguna boda en Valle de Bravo; la otra opción eran los domos de reggaetón y electro, que eran los multiversos del FEP y funcionaban muy bien para desconectarse del fest o protegerse de la lluvia, estos lugares tenían una capacidad para más de dos mil personas y adentro podrás disfrutar de diyeis internacionales y nacionales.

Una vez pasada la tormenta, el festival se convirtió en un mar de gente, 10 mil asistentes más que el día anterior. Rosalía y Blondie se convirtieron en las reinas de la noche, dos mujeres de distintas épocas y edades lograron colapsar los escenarios más grandes, sin defraudar a su público. Entre la multitud iniciaban los rumores de que Drake aún no llegaba al campo de golf, horas antes el cantante había publicado una foto a bordo del TransMilenio.

Entre la espera de Drake, comenzó el robo masivo de celulares. Ante la denuncia de los asistentes, las autoridades del festival comenzaron a movilizarse para capturar a los responsables… y entonces llegó Drake con un show sencillo, canciones remixeadas y cortadas en la mejor parte. El cantante finalizó su presentación con un karaoke de “I will always love you”, de Whitney Houston, seguido de fuegos artificiales los cuales emocionaron más a los presentes. El canadiense se convirtió para muchos en uno de los peores headliners que han estado en el FEP.

Por fortuna no hay mal que por bien no venga, ni pena que una buena salsa no pueda borrar. Alrededor de la 1 a.m llegó Jerry Rivera para calentar el cuerpo y emocionar corazones con sus ritmos románticos.

La adrenalina por ver a Wu-Tang Clan y The Chemical Brothers en el Estéreo Picnic, nos mantuvo de pie para otro día de música y climas extremos. Para ese momento la lluvia parecía ya no importarle a nadie y la mayoría hundíamos los pies en el barro sin ningún tipo de remordimiento. El sábado 25 de marzo, fue el día que reunió leyendas y por algunas horas el campo de golf se convirtió en el Olimpo. Ahí en lo más alto de Bogotá llegaba Alci Acosta, retumbando a paso lento para recordar lo mejor del bolero y la alegría de la música originaria de Soledad.

L’Imperatrice inauguró la prematura noche, un show perfecto y de calidad, su última nota fue el crossover para dar la bienvenida a Trueno, el argentino tuvo un lleno total en el escenario Adidas, poniendo en evidencia que la música está viviendo un relevo generacional importante y que los mensajes más fuertes vienen de gente menor a los 30 años. Bizarrap fue uno de los actos más gozados de todo el festival. Por su parte Alex Ferriera, tuvo una presentación perfecta en audio y luces.

Frente Cumbiero fue el intervalo tropical para tanto electro y rap, Wu-Tang Clan se hizo presente con beats fuertes lograron emocionar al público con su himno “C.R.E.A.M.” y “Smells Like Teen Spirit” un pequeño pero significativo tributo a Nirvana y la cultura noventera. The Chemical Brothers se convirtieron en los dueños del escenario principal, sus visuales lograron descolocar a más de uno y entre las ilusiones ópticas, se bailó cual rave. Ya entrada la madrugada apareció Ryan Castro, fusionado géneros latinos y recordando que el cachondeo es parte importante de los festivales.

Y llegó el último día, sin lluvia y con un cielo soleado para despedir otra edición del Estéreo Picnic. Un domingo tranquilo, lento, sin prisa y con Kali Uchis, quien un día antes quiso aplicar la de Drake y cancelar su presentación, sin embargo, horas después se retractó. El cierre del Estéreo Picnc estaba sobre los hombros de Billie Eilish, la joven de 21 años ofreció un gran concierto, emotivo y con mucho diálogos hacia sus seguidores: “La altura aquí es mucha, me esta costando cantar. Espero que ayuden con la siguiente canción.” Y sobre 2600 metros sobre el nivel del mar, despedimos una edición más de uno de los festivales más imponentes de América Latina.