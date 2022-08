El fenómeno lleva rato manifestándose contundentemente y hoy día pocos podrían negar que existe una escena, pequeña y ruidosa, que tiene los oídos puestos en la música que dominaba la radio en los años noventa; un mex-grunge que en México tuvo un primer oleaje encabezado por bandas como Guillotina, Zurdok y La Gusana Ciega, quienes de alguna forma echaban mano del llamado sonido alternativo y que encontrarían eco en combos como Eufemia. Entre otros exponentes, actualmente Feelder toma la estafeta.

Alfredo Flores es de la CDMX, un joven como muchos otros que enciende su ampli para rasgar la guitarra en su habitación, acompañado de un pedal de distorsión y un cuaderno de apuntes. Flores ganó en concurso New Bands on the Block organizado por La Bestia Music Inc. Un buen punto de arranque para darle a su sonido una plataforma de despegue bien articulada. Así es como Feelder presenta “Espiral“, su más reciente sencillo.

“Espiral”, naturalmente, se grabó en La Bestia Records. y contó con la producción de Mario Rincón y con las manos de Alejandro “Tibu” Gracia y Leonel García. En cuanto a los instrumentos, además de Alfredo Flores se advierte la presencia en los tambores de Marcos Serrano. Un tema atascado, de tonalidades reflexivas con sus bien dosificadas cuotas de tensión.

Goza de “Espiral” en tu cuarto, con los audífonos a tope mientras el mundo al otro lado de tu puerta se desmorona: