Previo al estreno de su próximo álbum de estudio, Father John Misty compartió un nuevo sencillo titulado “Q4”, el cual ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales.

Esta canción, al igual que “Funny girl”, presenta una melodía liderada por cuerdas, instrumentos de viento de metal y unos cuantos más de madera interpretados por artistas como Dan Higgins y Wayne Bergeron. Además, Drew Erickson se encargó de los arreglos.

“Q4” llega como un nuevo adelanto del material discográfico que Father John Misty está por lanzar: Chloë and the next 20th century. Si bien el disco llegará hasta el 8 de abril a través de Sub Pop y Bella Union, ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Pero, las buenas noticias no paran aquí. Father John Misty también anunció que, en promoción al nuevo álbum, realizará dos shows sinfónicos acompañado de su banda. Uno tendrá lugar el próximo 25 de febrero en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y el otro será el 7 de abril en el Barbican Hall de Londres, con The Britten Sinfonia dirigida por Jules Buckley.

Te dejamos a continuación el video oficial de “Q4”, dirigido por Grant James:

Foto de portada tomada del Instagram del artista.