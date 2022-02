Si alguien conoce a fondo el retrofuturismo es Fangoria, el dueto que integran Alaska y Nacho Canut, dado que toman elementos del pasado para catapultarnos al futuro y en todo el trayecto armar una fiesta de tintes épicos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En “Mi burbuja vital” tiran por el lado del metaverso y la construcción de una realidad alternativa a la que hay muchísimas ganas de escapar, porque en la que vivimos no nos satisface demasiado. Tal parece que Fangoria esperan que en aquel paraje digital también se baile música disco, dado que es al género al que recurren en un sencillo que ajusta perfecto a sus apetencias.

Se trata de la primera pieza que conocemos de Edificaciones paganas, el segundo de los tres Ep´s que colocarán en el mercado hasta completar su siguiente Lp. Y será el conjunto de temas que de alguna manera aluda a torres de departamentos, fraccionamientos y rascacielos.

Pero ese retrofuturismo también está presente en un video que regresa a los años setenta y esas técnicas de crear efectos y fondos a través del uso del croma y que hoy nos parecen tan atractivos por lo obsoletos que resultan.

Se dice que Alaska aprovechó el clip de “Mi burbuja vital” para hacer una cita- homenaje a Rafaella Carrà, y es por ello que luce una peluca rubia, que nos recuerda a la alocada cantante italiana recientemente fallecida.

Fangoria ha contado que en Edificaciones paganas estarán presentes Alex Sergi de Miranda! y Santi Capote de Ellos; además que en “No me das pena” trabajaron con Jon Klein (Siouxsie and the Banshees).

No estaría nada mal que Zuckerberg convoqué a Fangoria para su mundo virtual, dado que son apuesta segura para armar la fiestota.

