Luego de las declaraciones del director del Hellfest y de que los rumores se esparcieran entre los fans, Roddy Bottun, tecladista de Faith No More ha desmentido estas noticias y aclaró que la banda californiana no tiene planes de lanzar un nuevo álbum, así lo dijo en una última entrevista con el medio Kerrang!.

La noticia también desilusiona ya que en noviembre de 2018, Bottum también contó a la prensa que había estado viajando a San Francisco para hacer música con algunos de sus compañeros de banda.

Luego de su retiro de los escenarios en 1998, Faith No More anunció en noviembre pasado una reunión más (tuvieron una en 2009 y otra más en 2015 cuando lanzaron el álbum Sol Invictus) para este 2020, publicando en su sitio oficial las fechas para un tour por Reino Unido y posteriormente por Europa, que incluye su participación en Sunstroke Festival (Irlanda), Graspop Festival (Bélgica), Hellfest (Francia), Tons Of Rock (Noruega), Tuska Metal Festival (Irlanda), NOS Alive (Portugal) y Mad Cool Festival (España). Estos serán sus primeros shows desde 2016.

El tecladista también declaró:

Pienso que estamos en una edad o en un momento de nuestras vidas donde mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho es un lugar profundo para estar. Estoy super orgulloso de lo que hemos hecho, de una forma en la que no lo había estado antes.

También comentó que este regreso a los escenarios es una especie de “cuenta por saldar”, ya que luego de lanzar Sol Invictus se sentían con un trabajo incompleto, con lugares pendientes por visitar y más cosas por hacer a partir de este regreso. Fue hasta este 2020 que vieron la oportunidad y la tomaron.

Esperemos que estas ganas de continuar haciendo cosas con pretexto de su último disco los lleven a extender su gira a América y no sólo a Estados Unidos, también a América Latina y México.

La fotografía es de Dustin Rabin, tomada del Facebook de la banda.