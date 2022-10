El álbum debut de PYTKO, The Way We Blush, es un trabajo de corazón tradicional e inquietud avanzada, pop experimental dirán algunos, avant garde vocal, otros. Por su cohesión final el disco The Way We Blush es electrónica vocal con cerrados ambientes drónicos y aportes de guitarra. Ideal para un Café.

La artista nacida en Polonia y residente no hace tanto en Londres, en tiempos del Brexit, acaba de fichar por Phantasy Sound con quien lanza The Way We Blush.

Primero salieron los sencillos remezclados por DJ Python y Bullion respectivamente, y ahora The Way We Blush.

The Way We Blush se escribió en gran medida cuando PYTKO intentaba establecerse en el Reino Unido, habiéndose mudado originalmente de Varsovia a Londres, poco después de la votación del Brexit de 2016. Como reflejo de la complejidad y la dura realidad de instalarse en un entorno nuevo e incierto, cada de las nueve pistas del álbum se reproducen como cortometrajes sonoros.