Nuevo disco de la georgiana Natalie Beridze, mas conocida como TBA, nombre con el que ha compuesto algunos de los mejores discos de electrónica avanzada de los últimos 20 años.

Ya con el nombre de Beridze ha producido álbumes que mantienen el compromiso con la experimentación absoluta, pero de aquellos primeros discos y su abstracción absoluta, Natalie parece adentrarse en un neo clasicismo de lo cotidiano.

Su último trabajo es In Front Of You, en el que colabora en con el reclamado Lawrence English. English habla así del nuevo disco de la de Tiblisi.

Estas obras, aunque aparentemente divergentes, comparten un sentido del espacio, el silencio, el timbre y la armonía muy específico y mesurado. Son obras pacientes, piezas que invitan a habitar en ellas. También son obras que parecen desplegarse o desbloquearse de maneras que no necesariamente esperas.

Nothing Explodes, el corazón de esta colección, une estos hilos. Actúa como un cuerpo del que se extienden otras piezas parecidas a extremidades y se moldean unas a otras. El trabajo de Natalie es a la vez hermoso e inquietante. Ella crea estados que se mueven en paralelo, invitándonos a volcarnos en ellos y, al hacerlo, nos muestra algo sobre nosotros mismos que quizás no hayamos reconocido previamente.

In Front Of You es IDM, ambient y neo clásico pero sobre todo es experimentación de los sentidos y emociones.

Beridze debutó con el label de la leyenda Thomas Brinkmann, Max Ernst, en el 2007. Con este son 12 álbumes de la artista. Beridze es miembro del colectivo abierto de artistas Monika Werkstatt de Gudrun Gut y del laboratorio creativo georgiano Goslab.