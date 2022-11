Vuelve la reina del collage sonoro, la dama del trono en medio de la tormenta experimental, la hacedora de clásica de un futuro inalcanzable por atrevido, nuevo disco de Klein.

Titulado Star In The Hood mantiene las claves de sus anteriores obras que exigen de una atención con sentidos que no se imagina uno poseer. El barrio es su fuente de inspiración y objeto de estudio. La disertación sobre la vida de sus habitantes y lo que ésta esconde. Con todos los elementos clásicos como pianos y órganos en escalas de obras sacras mezcladas con field recordings y samplers de la vida que salpica.

Klein publicó en 2019 un LP titulado Lifetime, en 2020 llegó el álbum Frozen.