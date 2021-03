Con la excusa del viernes Café Marvin sube bpm y ofrece el nuevo track de la peruana afincada en Berlín Sofia Kourtesis.

Publicado en Technicolour, un label de la escudería Ninja Tune, By Your Side es un adelanto del EP que Kourtesis publicará a mediados de marzo, titulado Fresia Magdalena.

By Your Side, concevido por Sofia para las últimas luces del día pero que unas campanitas omnipresentes le adecuan a las primeras, es un track de tech house tímido y experimental, en el que sonidos de las calles de Lima se mezclan con un in crescendo pensado para el dance floor.